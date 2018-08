Whatsapp, notifica quando un contatto è online: ecco come fare/ Wossip Tracker farà diventare "stalker"?

Se qualcuno vuole violare il grado di privacy e di sicurezza garantito da WhatsApp, l’applicazione messaggistica più utilizzata al mondo, esistono in rete una serie di APK, che permettono di ottenere delle feature in più rispetto alla classica versione. Tante le possibilità offerta dalle app "parallele", fra cui, quella di “spiare” un proprio contatto, prassi tutt’altra che rara nel mondo del web e dei social. Si dice spesso e volentieri che gli smartphone abbiano trasformato le abitudini delle persone, e questo proprio per via delle necessità di sapere tutto sugli altri, a cominciare dalle persone a noi più vicine.

ECCO COME CONTROLLARE GLI ACCESSI DI UNA PERSONA

C’è quindi la possibilità di ottenere una notifica sul proprio dispositivo mobile, ogni qual volta una determinata persona (di solito la fidanzata o il fidanzato), si collega appunto a WhatsApp. Si tratta ovviamente di applicazioni esterne che l’app “verde” non riconosce, ma che permettono appunto di bypassare alcuni sistemi di sicurezza. Una di queste è Wossip Tracker, come suggerito dal sito HWBrain.it. Quest’applicazione permette di rimanere aggiornati circa i movimenti social del contatto che desideriamo: in poche parole, ogni volta che è online, riceviamo una notifica, nonché ogni qual volta torna offline. Una funzione molto utile soprattutto per capire se un messaggio che abbiamo spedito a quella determinata persona viene letto oppure semplicemente ignorato.

