Wind e Vodafone promo agosto “contro” Iliad/ Pienone di GB, le offerte: navigare non è mai stato così semplice, eccovi tutte le principali possibilità per cambiare piano.

22 agosto 2018 Valentina Gambino

Proseguono le promozioni di agosto. I gestori telefonici, mai come in questo periodo, stanno lottando per offrire dei piani da fare invidia ai rivali. Tim, Wind, Vodafone e Iliad, continuano la loro battaglia per concedere ai propri clienti, minuti gratuiti e pienoni di GIGA per navigare in mobilità. Per contrastare Iliad inoltre, le altre aziende sono scese in campo per sfruttare al meglio, le soluzioni possibili per accaparrarsi dei nuovi clienti. A seguire quindi, scopriamo pure cosa propongono per il mese di agosto 2018. Partendo da Wind, abbiamo scoperto che in questi giorni ci sono una serie di proposte allettanti in scadenza. Proprio oggi infatti, è l’ultimo giorno possibile per attivare la “All Inclusive 5” e la “Smart Online Edition”. La prima offerta esposta è attivabile solo per ex clienti Wind mediate la campagna sms winback. In sintesi, potranno attivarla solo coloro che riceveranno comunicazione tramite messaggio di testo da parte dell’azienda. La seconda promo invece, può essere attivata se si vuole effettuare la portabilità del proprio numero di telefono verso l’operatore “arancione”.

La All Inclusive 5 prevede 1000 minuti verso tutti, 30 GB di internet e 100 sms. La Smart Online Edition invece, 1000 minuti e 20 GB di internet. Dopo avervi citato le promo in scadenza di Wind, vogliamo elencarvi quelle di Vodafone. La prima è la “Special Minuti 10 GB” che costa 12 euro al mese ed offre 10 GB di internet e 1000 minuti di chiamate verso tutti. Se avete bisogno di maggiori GB per la navigazione, potrete attivare “Special Minuti 20 GB” che comprende 1000 minuti di chiamate e 20 GB di internet. Il costo dell'offerta ha un prezzo di 7 euro per chi proviene da Kena Mobile, PosteMobile e Fastweb. Aumenta di 15 euro invece, per chi passa da Tim, Wind e CoopVoce. Per clienti Iliad o altri operatori virtuali, è possibile attivare una promo differente che si chiama “Special 30GB”, ad un prezzo di 7 euro al mese e comprende 1000 minuti e 30 GB di traffico dati. In ultimo, ad un prezzo di 11,79 euro al mese, la Vodafone offre “Special Minuti 50 GB”, con un pienone di 50 GB di dati mobile in 4G.

