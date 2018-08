Xiaomi POCO F1 con Snapdragon 845: 8 GB di RAM e prezzi competitivi/ Parte la sfida al One Plus

Xiaomi POCO F1 con Snapdragon 845: 8 GB di RAM e prezzi competitivi. Parte la sfida al One Plus da parte della multinazione della Cina: ecco le caratteristiche tecniche

La multinazionale cinese Xiaomi, ha presentato nelle scorse ore il primo smartphone della nuova famiglia Poco, che ha l’obiettivo di rubare fette di mercato al One Plus, altro dispositivo mobile made in Cina. Decisamente interessanti le caratteristiche tecniche del POCO F1, che presenta uno schermo FullHD+ da 6.18 pollici, con la presenza dell’ormai famoso notch nella parte superiore. Il processore sarà un Qualcomm Snapdragon 845, con 6 o 8 Gb di Ram, e la memoria interna che invece sarà da 64, 128 e 256 GB. A livello di fotocamere, spazio ad una doppia posteriore Sony da 12 megapixel, una fotocamera secondaria firmata Samsung da 5 mp, e una frontale da 20 megapixel.

I PREZZI COMPETITIVI

Sarà inoltre presente un lettore di impronte digitali sulla cover posteriore, nonché lo sblocco con il volto e il sistema operativo Android 8.1 Oreo. Come detto in precedenza, si tratta quindi di uno smartphone dalle prestazioni elevate ma dai costi decisamente contenuti per quanto offre, visto che si parte da 260 euro per la versione da 6+64 GB, passando ai 297 euro del modello 6+128, arrivando fino alla versione da 371 euro da 8+256 GB, dotato quest’ultimo di una cover posteriore in kevlar.

