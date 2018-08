Samsung Galaxy S10 uscirà in cinque colori/ Ultime notizie: sfumature classiche ma anche un ritorno al passato

Samsung Galaxy S10 uscirà in cinque colori. Ultime notizie: sfumature classiche ma anche un ritorno al passato. Previsto il bianco, il nero, ma anche l'argento e...

Samsung Galaxy S10 uscirà in cinque colori

In attesa della presentazione ufficiale, continuano le indiscrezioni sul Samsung Galaxy S10, il prossimo smartphone top di gamma della multinazionale coreana, erede dell’attuale S9. I rumors delle ultime ore si sono concentrati in particolare sulla colorazione del nuovo device, che pare renderà omaggio al passato, con alcune sfumature abbandonate. Ovviamente ci sarà la versione in nero, sempre quella più gettonata fra i telefoni di casa Samsung, così come ci sarà un’altra colorazione classica, il bianco, che mancava comunque dal Galaxy S7.

ROSA, VERDE E ARGENTO

Inoltre, oltre a bianco e nero, spazio anche all’argento e al rosa (Galaxy S8), nonché al verde, visto quest’ultimo nel lontano 2015 con il Galaxy S6 Edge. Sono queste le colorazione diffuse in queste ore su Twitter, e vedremo se verranno confermate o meno. La presentazione e l’annuncio ufficiale avverranno al Mobile World Congress di Barcellona, la più importante fiera al mondo in fatto di telefonia mobile, in programma indicativamente fra la fine di febbraio e l’inizio di marzo 2019. Nei prossimi mesi sono quindi attesi ulteriori rumors sul Galaxy del decennale, che dovrebbe prevedere una tripla fotocamera posteriore, con un hardware leggermente superiore all’S9.

© Riproduzione Riservata.