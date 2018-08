WhatsDog, app per spiare le conversazioni di WhatsApp/ Tutto quello che c’è da sapere prima di scaricarla

WhatsDog, app per spiare le conversazioni di WhatsApp. Tutto quello che c’è da sapere prima di scaricare questa applicazione che sta spopolando in rete

Attenzione all'app WhatsDog

C’è un app che si chiama WhatsDog e che promette di spiare le conversazioni WhatsApp dei vostri contatti. L’applicazione sta spopolando ma prima di scaricarla è bene sapere alcune cose. Prima di tutto, WhatsDog non è affatto gratuita, ma costa attorno ai 6.50 euro, e già questo sarebbe un primo aspetto che indurrebbe a scoraggiare un utente a scaricarla. Ma se per voi spendere tale cifra non rappresenta un problema, potete procedere al download. Sappiate però che la pratica di spiare le conversazioni altrui è illegale e di conseguenza rischiate di incorrere in una denuncia penale.

OCCHIO AI MALINTENZIONATI

Ma con WhatsDog non correrete questo rischio, visto che l’app in questione non permette affatto di visionare le chat della vostra fidanzata, del vostro fidanzato, o di amici vari, ma bensì, il semplice orario di accesso e di disconnessione del contatto che vi interessa, cosa fattibile anche con altre app totalmente gratuite. Se ancora non foste convinti delle scarse qualità di questa applicazione, sappiate che il più delle volte tali app, vengono utilizzate come dei veri e propri specchietti per le allodole per favorire i malintenzionati, che puntano a rubare dati sensibili come la password delle email, di Facebook, il numero di conto corrente e via discorrendo. Siete ancora intenzionati a scaricare WhatsDog?

© Riproduzione Riservata.