Huawei boom in Europa,+75% nel trimestre e scavalcata Apple/ Solo Samsung vende più dei cinesi

Huawei boom in Europa,+75% nel trimestre e scavalcata Apple. Solo Samsung vende più della multinazionale cinese: grandissimo successo nel Vecchio Continente e non solo...

Prosegue il momento favorevole della multinazionale cinese Huawei, nota costruttrice di smartphone al top della qualità. L’azienda dell’estremo oriente, come riferito dagli analisti del sito The Verge, citati dall’agenzia Ansa, ha avuto una crescita del 75% nel mercato europeo durante il secondo trimestre (da aprile a giugno), dell’anno tutt’ora in corso. Nonostante il settore smartphone stia un po’ arrancando nel Vecchio Continente, Huawei continua ad espandersi, e soprattutto, a rosicchiare clienti ai danni di Samsung e Apple, i principali competitor. Huawei ha venduto ben 6.7 milioni di telefonini nel corso dei tre mesi analizzati, rispetto ai 3.8 milioni dello stesso periodo nell’anno precedente.

NUMERI IMPORTANTI ANCHE A LIVELLO GLOBALE

Grazie a questo successo, Huawei ha scavalcato Apple in quanto a vendite nel Vecchio Continente, piazzandosi così al secondo posto assoluto dietro a Samsung, leader incontrastata nel settore. Sorpasso avvenuto anche a livello worldwide, visto che Apple ha diminuito la propria distribuzione di smartphone, passando da 6.8 milioni a 6.1, così come Samsung, che da 10.3 mln di dispositivi, è scesa a 8.8, a differenza invece di quanto fatto da Huawei, che ha continuano a crescere. In totale, nel mercato europeo, sono stati consegnati 27.2 milioni di telefoni, a fronte dei 28.5 milioni di un anno fa. In quarta e quinta posizione si piazzano infine i cinesi di Xiaomi e i francesi di Wiko.

