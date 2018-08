Samsung e il primo smartphone Android Go: Galaxy J2 Core/ Il device con soli 8 Gb: arriverà in Italia?

Samsung e il primo smartphone Android Go: Galaxy J2 Core. Il device leggero con soli 8 Gb: arriverà in Italia? Grande novità per il mercato dei telefonini

Galaxy J2 Core, primo smartphone samsung con Android Go

Grande novità nel mondo della telefonia mobile: Samsung ha infatti lanciato sul mercato il primo smartphone con sistema operativo Android Go. Per chi non lo sapesse l’os in questione è pensato per i telefonini poco prestazionali, quelli con meno di un giga di ram e con specifiche hardware non al top. Il telefono in questione è il Galaxy J2 Core, ed è rivolto ad una clientela che cerca uno smartphone comunque di qualità, ma non dalle prestazioni esagerate e dal prezzo ovviamente contenuto. Android Go è di fatto la versione leggera del sistema operativo firmato Google, dove è tutto è “compresso”, dalle mappe all’app Youtube, arrivando fino alla posta elettronica.

ARRIVERA’ ANCHE SUL MERCATO ITALIANO?

Questo tipo di os è stato pensato anche per quelle zone del mondo dove le connessioni dati non sono in 4G, e di conseguenza sono necessari più secondi (se non addirittura minuti), per aprire determinate app. Resta solo da capire quando verrà rilasciato sul mercato il J2 Core, che ricordiamo, sarà equipaggiato con la Go Edition dell’Oreo, che si differenzia da Android Pie Go, in uscita invece il prossimo autunno. Per quanto riguarda altre specifiche tecniche, il nuovo smartphone Samsung monterà una fotocamera posteriore da 8 megapixel, e un'anteriore da 5. Attenzione alla memoria interna, solo 8 gigabyte. Non è ancora chiaro se arriverà in Italia o meno.

