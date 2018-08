Vodafone Happy Friday 24 agosto: 20% di sconto su Tifoshop/ Promozioni beauty con i prodotti Marionnaud

Vodafone Happy Friday 24 agosto: 20% di sconto su Tifoshop

Come ogni venerdì per i clienti Vodafone è tempo di Happy Friday, il “venerdì felice”, in cui il gestore di telefonia mobile regala sconti e promozioni ai propri utenti. Ogni quinto giorno della settimana l’operatore propone dei regali o delle promo, di categorie merceologiche diverse, di modo da accontentare più persone possibili, e lo stesso accade ovviamente anche nella giornata odierna. Diverse le scelte, a cominciare da uno sconto del 25% sui prodotti di bellezza cosmetica Marionnaud, sia nei negozi fisici quanto online. Il secondo regalo è invece uno sconto del 20% sugli acquisti effettuati su Tifoshop.com, dove possiamo trovare abbigliamento sportivo, soprattutto inerente il calcio.

COME FARE PER USUFRUIRE DI QUESTI SCONTI

Per usufruire di queste interessanti promozioni bisognerà accedere all’app My Vodafone, all’apposita sezione Happy Friday, entro e non oltre le ore 23:59 di oggi, venerdì 24 agosto 2018. Vi ricordiamo inoltre che per poter ricevere i premi dovrete essere iscritti all’apposito programma gratuito Vodafone, con cui si potranno accumulare dei sorrisi (crediti), a seconda delle ricariche effettuate e degli anni in cui si sta con il gestore rosso. Un’iniziativa senza dubbio meritevole di attenzione, viste le molteplici promozioni di ogni settimana.

