Vodafone Special Minuti 50GB/ La nuova promo fa impallidire Wind e TIM: ecco i dettagli dell’offerta

L’offerta proposta dal celebre operatore telefonico si chiama Vodafone Special Minuti 50GB ed offre minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali e 50 GB.

24 agosto 2018 Valentina Gambino

Vodafone Special Minuti 50GB, la nuova promo fa il pienone

Vodafone non si arrende e scende in campo con una nuova promozione da urlo pronta a sbaragliare le carte in tavola. Per cercare di portarsi a “casa” i clienti di Wind e TIM, si sta incominciando a giocare duro, proponendo delle offerte di tutto rispetto in grado anche solo d’impensierire i rivali. Scopriamo a seguire, tutti i dettagli. L’offensiva dell’operatore telefonico è già partita in maniera massiccia tramite l’ausilio dei call center che fanno il “lavoro sporco” per conto della famosa compagnia inglese. Ecco perché, gli operatori hanno già contattato i primi utenti che si affidano agli altri due rivali, proponendo loro un pacchetto che nemmeno a Natale! Questa promo infatti, risulterà molto vantaggiosa soprattutto per tutti coloro che fanno un uso smodato dei cellulari, utilizzandoli molto sia per stare su internet che per svolgere del lavoro arretrato oppure concedersi, dei semplici momenti di relax.

L’offerta proposta dal celebre operatore telefonico si chiama Vodafone Special Minuti 50GB ed offre minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali e 50 GB di internet alla massima velocità consentita dalla tecnologia odierna al costo di 15 euro al mese. L’offerta è abbastanza vantaggiosa e forse, potrebbe fare impallidire Wind e TIM per l’offerta dei GB. Ed infatti proprio in questi ultimi anni, tutto si muove attorno ad internet, tra utilizzo dei social network, invio e ricezione di mail e ricerche costanti tramite i browser mobili. C’è da aggiungere anche che i costi di attivazione ammontano a 6 euro e, in base alle ultimissime informazioni trapelate, pare che gli operatori dei call center abbiano incominciato a contattare agli ex clienti Vodafone ora passati a TIM e Wind. Ai 6 euro utili per la sua attivazione inoltre, va aggiunto anche il costo della prima ricarica oltre a quello dell’acquisto di una nuova SIM Vodafone. Il celebre operatore a tal proposito, consiglia ai rivenditori un prezzo di 5 euro, nonostante questo, nulla può vietare loro di distribuirli con prezzi differenti.

