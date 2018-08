WhatsApp cancellerà le vostre chat dal 12 novembre/ Addio alle conversazioni più vecchie di un anno

WhatsApp cancellerà le vostre chat dal 12 novembre. Addio alle conversazioni più vecchie di un anno. L'app ha stretto un accordo con Google per un archivizione su Drive senza spazio

Dal prossimo 12 di novembre l’applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo, WhatsApp, cancellerà le vecchie chat. La decisione è già stata comunicata agli utenti dalla stessa app di Zuckerberg, e l’obiettivo è quello di svuotare i server che contengono miliardi di conversazioni appartenenti a persone di tutto il mondo. Attenzione però, perché i più nostalgici non dovranno disperarsi: WhatsApp ha infatti sottoscritto un accordo con Google, per utilizzare il cloud Drive senza consumare alcun megabyte. I backup delle chat che verranno rimossi, saranno quelli più vecchi di un anno, mentre gli altri verranno posizionati sul Drive senza occupare spazio.

FEAUTURE RISERVATA SOLO AGLI UTENTI ANDROID

In poche parole, chi vorrà salvare le vecchie conversazioni, dovrà iniziare a farlo da ora, facendo il backup delle stesse. Una feauture riservata però solo agli utenti android, visto che Apple utilizza un altro servizio di cloud slegato da Google. Per poter eseguire il backup senza spazio su Google Drive, bisognerà disporre dell’app Google Play Services. A quel punto, entrando nel menù impostazioni, si andrà su chat, quindi backup delle chat, e quindi backup su Google drive. Gli utenti Apple, invece, dovranno eventualmente liberare spazio sul proprio iCloud per archiviare le chat vecchie.

