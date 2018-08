Android, 2 applicazioni gratis solo per oggi/ Debt Manager e Audio Recorder: per fare i calcoli e registrare

Come capita spesso e volentieri, anche oggi è stata una giornata in cui alcune applicazioni per smartphone e tablet molto interessanti, sono state messe in vendita in offerta o addirittura a titolo completamente gratuito. Gli amici di TecnoAndroid ne sottolineano in particolare due, rivolte ai possessori dei telefonini con sistema operativo di casa Google. La prima la troviamo sul Play Store con il nome di Debt Manager Pro, e come anticipato già, serve per aiutare gli utenti a tenere i conti in regola. L’app in questione si sofferma in particolare sui soldi prestati o che abbiamo chiesto in prestito, e tiene inoltre conto delle nostre entrate e uscite.

Solitamente quest’applicazione molto utile per i più precisi, la si trova al costo di quattro euro, ma solo per oggi sarà completamente gratuita. Un’altra app molto interessante è Audio Recorder Pro, che serve per gestire le registrazioni audio. La sua particolarità è quella di effettuare delle registrazioni con delle risoluzioni di altissima qualità, cosa molto utile quando ad esempio vogliamo registrare la musica di un concerto a cui stiamo assistendo. Anche in questo caso, tutti gli utenti Android potranno scaricarla gratuitamente.

