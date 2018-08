WhatsApp GB clone di Whatsapp: occhio alla sicurezza dello smartphone/ Tutti i pericoli che nasconde

Ogni spesso spuntano dei cloni di WhatsApp, delle app di messaggistica che si spacciano, e cercano di farlo, per la più nota applicazione di Mark Zuckerberg. Fra le più diffuse vi è senza dubbio GB WhatsApp o WhatsApp GB, che non è nuovissima ma che spesso e volentieri viene aggiornata, cercando di replicare in tutto e per tutto la più famosa applicazione “verde”. I programmatori di WhatsApp GB vanno fieri della loro creatura, al punto che hanno introdotto delle caratteristiche che la rendono addirittura migliore rispetto all’antenata. La versione GB permette infatti di cancellare più messaggi assieme, di inviare video più pesanti, e di accedere ogni volta tramite password.

UNA SERIE DI CRITICITA’

Ci sono però una serie di criticità, ad esempio, il fatto che WAGB violi in qualche modo la privacy altrui, potendo chattare con gli utenti del classico WhatsApp: in poche parole, un tuo contatto non deve necessariamente aver installato GB sul proprio smartphone. Per fare ciò, viene eliminata la crittografia end-to-end, che serve per proteggere i messaggi inviati e ricevuti. Inoltre, come spesso accade per app di questo tipo, non è ben chiaro che cosa si installi sul dispositivo (l'app non la sitrova nel google play), e di conseguenza, si potrebbe aprire involontariamente il nostro telefono a malintenzionati che cercano solamente di rubare dati sensibili.

