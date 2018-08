Lampadine alogene vietate? / Da settembre sarà sospesa la vendita, ecco il motivo

Lampadine alogene vietate? Da settembre sarà sospesa la vendita, ecco il motivo. Il provvedimento rivolto soprattutto a quelle con indice di efficenzia energetica inferiore al B.

26 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Lampadine alogene vietate?

Da settembre andranno in pensione le lampadine alogene che saranno ritirare dal mercato. Tramite un vero e proprio provvedimento nel mirino sono finite soprattutto le lampade alogene con indice di efficienza energetica inferiore al B. Ad imporre lo stop è stata l'Europa con l'obiettivo del risparmio energetico. Si punta per prima cosa a quelle che vengono utilizzate all'interno delle case e non quelle che invece sono protagoniste nell'uso industriale. L'idea è quella di un Europa dall'economia sostenibile con un sistema produttivo che lavori a braccetto con l'ambiente. Il risvolto positivo è che nonostante gli italiani non siano ancora a conoscenza del provvedimento le cose cambieranno in maniera graduale e non ci sarà assolutamente quello che può essere considerato uno scossone repentino.

I PASSI VERSO LA RIVOLUZIONE PRO-AMBIENTE

Inizialmente il divieto sarà solo per produttori e rivenditori di lampadine, in modo di far uscire le alogene dal tessuto del mercato. Quindi chi ha già in casa delle lampade alogene non dovrà immediatamente sostituirle. In realtà si può leggere nel provvedimento che il tutto sarebbe dovuto partire due anni fa, prima che arrivasse una proroga in grado di far slittare tutto fino ai giorni nostri.Va sottolineato che la cosa non riguarderà le aziende e quindi rimarranno fuori lampade da tavolo per il lavoro, proiettori e simili. La tecnologia meno invasiva permetterà di avere dei benefici lampanti a livello ambientale e garantirà anche agli utenti dei consumi da non sottovalutare e che però sarà visibile solo con il passare del tempo.

