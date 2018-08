Passa a TIM, le promozioni/ Giga gratis prendendo spunto da Iliad: ecco l’offerta dell’operatore

26 agosto 2018 Valentina Gambino

TIM Super One, la promo per combattere la concorrenza

Dopo le numerose promozioni di Wind e Vodafone da leccarsi i baffi, anche TIM si fa spazio a gomitate sul mercato, per riportare a casa vecchi clienti e poterne indiscutibilmente conquistare di nuovi: ci riuscirà? Vediamo a seguire, quali sono le offerte ed i “regali” proposti per merito – anche – di una nuova campagna promozionale molto allettante. Ed infatti, i clienti possono richiedere l’attivazione di una Passa a TIM qualunque, ricevendo in cambio anche moltissimi giga gratis da sperperare per la navigazione esclusivamente all’interno del territorio italiano, senza affrontare variazioni particolari nel prezzo di vendita finale. Strizzando l’occhio alla politica di Iliad, anche la TIM ha capito che, per cercare di convincere la nuova utenza a sottoscrivere una SIM ricaricabile, ciò che occorre fare è ridurre il costo mensile. In questo modo quindi, ci sarà un incremento in positivo dei contenuti usufruibili da parte dei clienti stessi: più soddisfazione e maggiore guadagno.

Seguendo le linee guida di Iliad, la TIM ha deciso di ridurre i costi mensili, imponendo alle aziende concorrenti, il lancio di Passa a TIM, proponendo qualcosa di relativamente interessante e possibile da attuare senza rimpiangere gli operatori telefonici del passato. A braccetto con la famosa offerta dei 50 GB da utilizzare ad alta velocità, l’operatore ha riconfermato la promozione TIM Super One. Con un pagamento mensile di 16,22 euro, tutti i nuovi consumatori in possesso di una SIM ricaricabile avranno la possibilità di accedere a minuti illimitati di chiamate verso tutti e 34,8 giga di internet alla velocità del 4G. La parte più grande del traffico incluso, sarà proprio un regalo dell’azienda. Per questo motivo, solo il 12/13% del suo totale sarà utilizzabile una volta trovati in uno stato dell’Unione Europea. Passa a TIM potrà essere attivata anche se si proviene da qualsiasi altro operatore: da Wind, Iliad, Vodafone e Tre Italia. Ovviamente però, bisognerà chiedere la sua portabilità comperando una nuova SIM ricaricabile. Vi sembra una buona offerta? Fateci sapere la vostra opinione!

