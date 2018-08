Vodafone e portabilità Iliad/ Dal 3 settembre incremento giornaliero: ecco l’impennata dei “prezzi pazzi”

Dopo l'aumento dei pezzi da parte di Vodafone, moltissimi utenti, stanno valutando proprio il passaggio a Iliad non senza problematiche, ecco tutti i dettagli.

26 agosto 2018 Valentina Gambino

Vodafone, combattere la rimodulazione si può: ecco come

Tutti coloro che in casa usano Vodafone, a breve riceveranno una mazzata niente male. Ed infatti, dai primi giorni di settembre, ci sarà una rimodulazione contrattuale con degli aumenti pari a circa 1,99 euro. La stessa cosa accadrà anche a Wind e, per scoprire quali abbonamenti verranno coinvolti, non vi rimane che cliccare qui per leggere in dettaglio l’articolo che abbiamo dedicato all’operatore “arancione”. Tornando a fuoco, tutte le principali Passa a Vodafone sono ufficialmente implicate in questo rialzo e così, tantissimi fedeli clienti, stanno ragionando se chiedere o meno la portabilità verso altro operatore telefonico. Moltissimi utenti, stanno valutando proprio il passaggio a Iliad. La nuova azienda francese infatti, con le sue promozioni incredibili, sta conquistato una importante fetta di mercato, nonostante i problemi dettati dalla ricezione. In alcune zone dell’Italia infatti, questo aspetto non si presenta ancora dei migliori. Dopo l’impennata dei prezzi da parte di Vodafone però, in molti stanno – comunque - pensando di cambiare.

Dopo le tante polemiche degli utenti, impossibilitati dalla Vodafone a terminare la portabilità del proprio numero verso Iliad, a partire dal prossimo 3 settembre l’operatore rosso aumenterà di 3mila unità il numero di richieste quotidiane, al fine di fare defluire nel migliore dei modi le pratiche ammucchiate e porre fine all’emergenza. Gli ex clienti Vodafone hanno avuto modo di lamentare i gravissimi ritardi mentre Iliad non ha potuto fare altro che scusarsi anche se il disguido non dipende direttamente da loro. L’incremento giornaliero della portabilità però, è sicuramente un aspetto che andrà finalmente ad agevolare l’azienda francese. Se non avete richiesto la portabilità del vostro numero, vi troverete di fronte ad un aumento dei pezzi ed infatti, Passa a Vodafone, con la sua nuova rimodulazione riceverà un aumento da 1,99 euro. Le promo con attive le Special 7GB, Special 10GB, Special 20GB e Special Minuti 30GB, vedranno aumentare i contenuti, passando da 1000 minuti a infiniti minuti di chiamate verso tutti, aggiungendo 1,99 euro al mese. Questa rimodulazione non può essere rifiutata. L’unico modo per “contrastarla” è chiedere il cambio operatore.

