WhatsApp per Android/ Dal 12 novembre cancellati foto e video: ecco come fare il backup dei dati

Tra poco, arriverà una importante novità che però coinvolgerà tutti coloro che posseggono Android, le chat WhatsApp verranno cancellate, ecco come fare il backup.

26 agosto 2018 Valentina Gambino

WhatsApp per Android

WhatsApp continua ad essere il servizio di messaggistica più usato al mondo. Nonostante Telegram offra oggettivamente delle feature più pratiche e maggiormente gestibili, questa applicazione continua a spopolare, tra gruppi e conversazioni a due. Tra poco, arriverà una importante novità che però coinvolgerà tutti coloro che posseggono Android. Gli sviluppatori dell'applicazione di messaggistica istantanea, in un post sul blog ufficiale, hanno comunicato che le copie di sicurezza di WhatsApp non occuperanno più spazio su Google Drive a partire dal prossimo 12 novembre 2018. L'accordo tra Google e WhatsApp consentirà agli utenti Android di spostare fotografie, video e altri media anche per mezzo di altri dispositivi, nel caso in cui si cominciasse ad avvalersi di un altro smartphone, con lo stesso sistema operativo a bordo. A questo punto WhatsApp ha consigliato ai propri utenti di effettuare comunque una copia di backup. Non sapete come fare? Ecco risolto il problema! Prima di incominciare assicuratevi di essere connessi ad una rete Wi-Fi. Successivamente, dopo avere lanciato l’applicazione, spostatevi su Impostazioni – Chat - Backup delle chat - Backup su Google Drive. Una volta giunti su quella schermata, occorrerà sistemare la periodicità con cui si vuole effettuare il backup, in ultimo cliccate sul pulsante "Esegui backup".

WhatsApp per Android, backup di Google Drive prima del 12 novembre

Da quello che apprendiamo, l’accordo tra Google e WhatsApp, esclusivamente per gli utenti Android, ci sarà l’apprezzabile vantaggio di accaparrarsi un maggiore spazio su Google Drive e la possibilità di trasferire tutti i ricordi dallo smartphone ad altro dispositivo Android senza – per fortuna - perdere alcun dato. Quindi, se la vostra paura era quella di perdere fotografie e video importanti, facendo il backup non avrete assolutamente di che preoccuparvi. Mettendo le copie sull’archivio di Google Drive infatti, tutti i vostri dati verranno salvati. Se non avete mai effettuato il salvataggio tramite la funzione backup, vi consigliamo di eseguirlo prima del 12 novembre, agendo in maniera manuale come vi avevamo spiegato pocanzi. Proprio in queste ore inoltre, sta girando una nuova bufala su WhatsApp a pagamento. Si parla infatti di un messaggio che offrirebbe tutte le indicazioni a proposito di un ritorno al passato con un piccolo compenso annuale per supportare lo sviluppo dell’applicazione di messaggistica istantanea. Ribadiamo ancora una volta che si tratta di una fake news.

