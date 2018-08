Wind, abbonamenti Fibra e ADSL/ Aumenti in bolletta da ottobre: ecco come recedere senza penali

Wind ha ben pensato di modificare i suoi piani con una bella impennata al rialzo; ecco come recedere il contratto senza incorrere in fastidiose penali.

26 agosto 2018 Valentina Gambino

Wind, rialzi in bolletta: ecco come recedere senza penali

La stessa cosa è accaduta con Vodafone e adesso, a distanza di qualche tempo si presenta anche per la Wind. Di cosa stiamo parlando? Di una notizia che di certo, non piacerà a tutti coloro che in casa dispongono di connessione ADSL con l’operatore “arancione”. Ed infatti, anche Wind ha ben pensato di modificare i suoi piani con una bella impennata al rialzo. Questo cambiamento infatti, riguarderà alcuni abbonamenti di rete fissa. In particolare, stiamo parlando di varie offerte di Wind Fibra (FTTC) e Wind ADSL. Dal prossimo ottobre, per quanto riguarda questi piani in particolare, si riscontrerà un aumento di 2,50 euro mensili. Per essere precisi, a seguire vi proponiamo la lista delle offerte che subiranno l’aumento. In particolare, questo rialzo coinvolgerà: Absolute ADSL e Absolute+ anche nelle versioni 20 Mega; Absolute Fibra e Absolute Fibra 30, 50, 100; All Inclusive, All inclusive Unlimited, All inclusive Fibra e All Inclusive Unlimited Fibra. L’avviso ufficiale della rimodulazione arriverà nella fattura.

Come ha giustificato Wind questo aumento di alcuni abbonamenti? Ecco cosa si legge: “A seguito della sopravvenuta esigenza di modifica del posizionamento dell’offerta e con la necessità di consentire a Wind di continuare a fornire livelli di servizio in linea con le crescenti esigenze del mercato, a partire dal 5 ottobre 2018, il costo di alcune offerte di rete fissa sarà incrementato di 2,5 euro al mese”. A questo punto, vi offriamo in dettaglio, anche la soluzione per recedere al contratto senza incorrere in fastidiose penali. Ed infatti, essendo questa una modifica unilaterale al contratto, tutti i clienti implicati dalla modifica contrattuale disporranno dei mezzi per recedere senza costi o penali entro e non oltre il 4 ottobre 2018 attraverso l’invio di una comunicazione che avrà come causale di recesso “modifica delle condizioni contrattuali” attraverso uno dei seguenti canali:

Lettera raccomandata A/R all’indirizzo WIND Tre SpA. – Servizio Disdette – Casella Postale 14155 – Ufficio Postale Milano 65 – 20152 Milano; PEC all’indirizzo servizioclienti155@pec.windtre.it;

Tramite punto vendita Wind di proprietà oppure chiamando il 155 per ottenere la richiesta e verificando l’identità dell’intestatario della linea;

Inviando una richiesta da Area Clienti Wind dalla sezione Assistenza Guidata.

In ultimo, menzioniamo che dal 20 settembre del 2018, il contributo per inviare la fattura direttamente in formato cartaceo, verrà aumentata a 2 euro.

