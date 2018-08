Francia, addio al telefono fisso/ Orange: “Taglieremo i fili. Non ci saranno più linee con presa a muro”

In Francia la Orange ha deciso che dal 15 novembre eliminerà dal commercio le linee tradizionali e che entro il 2023 non esisteranno più linee con la presa a muro

Entro il 2023 in Francia non esisteranno più linee fisse con la presa a muro

È il segno di un’epoca che sta terminando. È il segno di una tecnologia che avanza sempre più e vuole crearsi sempre più spazio. E così anche per il telefono fisso sta nascendo un nuovo modo di presentarsi. Con l’avvento dei cellulari, degli smartphone sempre più innovativi, in molti hanno deciso di abbandonare la rete fissa, ritenendola inutile per i più svariati motivi. Per chi, però, vive in Francia, ed è un fedele del telefono fisso dovrà fare i conti con i cambiamenti che la Orange, ex France Telecom, operatore francese, ha deciso di attuare. E così, ha, infatti, dichiarato che entro il 2023, per chi vorrà mantenere la linea di casa, dovrà eliminare la vecchia linea tradizionale, quella con la presa a muro perché si utilizzerà la box di internet.

BASTA LINEE TRADIZIONALI DAL 15 NOVEMBRE

La Orange ha così deciso di tagliare i fili di tutti i telefoni fissi di Francia, ha riferito Le Parisien, un’operazione lunga e delicata perché secondo le stime su 20 milioni di utenti che utilizzano la linea fissa, ancora la metà ha il vecchio sistema. Orange, quindi, dal 15 novembre non commercializzerà più le linee tradizionali, ma il passaggio, che riguarderà tutto il territorio, non sarà immediato, ma, come è stato dichiarato, ci vorranno quattro anni di lavori. Intanto la linea francese si dedicherà a un test su una parte di popolazione francese, prendendo in analisi 14 comuni della Bretagna.

