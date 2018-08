Galaxy Note 9 in tour ad agosto e settembre/ Iniziativa Samsung per far toccare con mano il suo nuovo gioiello

Interessante iniziativa di Samsung per favorire le vendite del suo ultimo gioiello, il Galaxy Note 9. Come pubblicato sullo spazio web della stessa azienda coreana, è iniziato sabato scorso il Summer Note 9, il tour negli store di tutta Italia, da nord a sud, per scoprire appunto dal vivo il nuovo device, che ricordiamo, è una via di mezzo fra uno smartphone e un tablet, il cosiddetto “phablet”. La prima tappa del tour si è verificata sabato scorso, 25 agosto, mentre l’ultima si terrà fra poco meno di un mese, il prossimo 22 settembre. Per scoprire la lista dei punti vendita che aderiscono all’iniziativa, vi basterà andare sul sito internet Samsung nell’apposita sezione che trovate a questo indirizzo.

RECENSIONI POSITIVE

Il Galaxy Note 9 è stato accolto in maniera molto positiva dalla critica per via delle sue specifiche tecniche, anche se il prezzo (il modello “base” costa più di 1.000), ha un po’ fatto storcere il naso ai più. Ma del resto, da quando la Apple con l’iPhone X ha sfondato il muro del migliaio di euro, tutte le altre aziende si stanno accodando. Resta il fatto che il Note 9 è uno dei migliori dispositivi mobili attualmente a disposizione sul mercato, se non il migliore in assoluto. In particolare, è stata apprezzata dalle recensioni la nuova S-Pen, ora molto più funzionale rispetto alla versione precedente.

