Iliad, 2 milioni di clienti/ Ora cosa aspettarci? In arrivo altre promo per sbaragliare la concorrenza

Due milioni di clienti. E’ questa l’importante cifra raggiunta da Iliad, in poco meno di tre mesi da quando è entrata nel mercato italiano. Il gestore di telefonia francese è divenuto a tutti gli effetti il quarto per numero di clienti dopo Vodafone, Tim e Wind/Tre, e ovviamente non intende arrestare la propria ascesa. Con la sua campagna di marketing aggressiva, ma soprattutto, grazie alle sue tariffe low cost (5.99 per 30Gb al lancio, e 6.99 per 40 Gb in seguito), è riuscita a fare breccia nel cuore dei consumatori italiani, strappando quindi ben due milioni di contratti.

COSA ASPETTARCI ORA?

Cosa ci dobbiamo aspettare ore da Iliad? Una domanda che in molti si fanno, a cominciare dagli analisti, che hanno stimato previsioni sicuramente positive per la stessa azienda d’oltralpe. Se la crescita dei francesi dovesse proseguire su questa falsa riga, si dovrebbe raggiungere il traguardo dei 5 milioni di utenti a inizio 2019, se non addirittura entro la fine di questo anno, soprattutto se la compagnia mobile dovesse sganciare qualche altra promo “bomba”, magari in occasione delle feste natalizie, come da consuetudine. Insomma, citando una canzone di Ligabue “il meglio deve ancora venire”: non ci resta che attendere la prossima offerta e vedere come reagirà la concorrenza.

