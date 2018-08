Wind e Vodafone aumentano le offerte di casa e mobile/ Rincari anche di 4 euro: ecco tutte le novità in arrivo

Wind e Vodafone aumentano le offerte di casa e mobile. Rincari anche di 4 euro: ecco tutte le novità in arrivo nelle prossime settimane. Si potrà recedere in ogni momento

Wind e Vodafone aumentano le offerta di casa e mobile

Aumenti previsti a partire dal prossimo mese di settembre, per alcuni clienti Vodafone e Wind. Partiamo dal Gestore Rosso. Come da comunicazione già ricevuta, dal prossimo 3 settembre 2018 i clienti Vodafone ricaricabile vedranno i costi aumentare di 1.99 euro ogni mese: nel caso in cui gli stessi non siano d’accordo, potranno recedere dal servizio entro il 2 settembre. Aumenti previsti anche per i clienti privati con Sim dati ricaricabile, che dovranno spendere ben 4 euro al mese in più, a fronte di una serie di servizi aggiuntivi che però il cliente non ha richiesto. Per recedere basterà andare sul sito internet variazioni.vodafone.it e seguire le istruzioni.

I RINCARI DI WIND

Qualcosa di molto simile capiterà anche in Wind, per cui a partire dal prossimo 20 settembre l’invio della fattura in formato cartaceo comprensivo della spese di spedizione costerà 2 euro, un’attività a favore della digitalizzazione e della sostenibilità dell’ambiente. Ovviamente la fattura si potrà ricevere anche in formato elettronico, a costo zero. Per quanto riguarda le offerte di rete fissa, invece, gli aumenti scatteranno dal 5 ottobre, e saranno dell’ordine di 2.5 euro. Anche in questo caso si potrà recidere dal contratto andando sul sito della compagnia telefonica e seguendo le istruzioni.

