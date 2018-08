Xiaomi POCOPHONE F1 presentato oggi a Parigi/ Caratteristiche tecniche da urlo: OnePlus 6 trema, i prezzi

Xiaomi nella giornata di oggi, lunedì 27 agosto, ha presentato a Parigi POCOPHONE F1; arriverà in vendita in Italia a partire dal prossimo 30 agosto, ecco i prezzi.

27 agosto 2018 Valentina Gambino

Xiaomi POCOPHONE F1, caratteristiche tecniche

Xiaomi nella giornata di oggi, lunedì 27 agosto, ha presentato a Parigi POCOPHONE F1. Arriverà in vendita in Italia a partire dal prossimo 30 agosto al prezzo competitivo di 329 euro in versione 6 Giga di Ram e 64 GB di memoria e 399 euro in versione 6 Giga di Ram e 128 GB di spazio dedicato all’archiviazione. Per acquistarlo, vi basterà recarvi fisicamente presso le maggiori catene di elettronica oppure attraverso l’e-shop ufficiale di Xiaomi. Nel corso dell’evento in India, il primo smartphone della famiglia POCO è stato ufficializzato con caratteristiche tecniche da paura. Destinato a competere direttamente con OnePlus 6, grazie alle soluzioni scelte e le perfette ottimizzazioni, ci potrebbe essere veramente il rischio che l’avversario venga letteralmente polverizzato. Le sue principali caratteristiche intanto, stanno già spopolando. Schermo FullHD+ (1080 x 2246 pixel) da 6,18 pollici, con notch nella parte superiore. Al suo interno gira il Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 845 con GPU Adreno 630 e sistema di raffreddamento a liquido. Due diversi modelli da 6 ed 8 GB con tagli di memoria da 64/128/256 GB espandibile con microSD fino a 256 GB.

Anche il comparto fotografico di Xiaomi POCOPHONE F1 vi stupirà. Ed infatti lo smartphone possiede una doppia fotocamera posteriore con doppio flash LED, sensore principale Sony IMX363 da 12 megapixel con Dual Pixel Autofocus e pixel da 1,4 micron, e fotocamera secondaria Samsung da 5 megapixel. La fotocamera frontale invece è da 20 megapixel con flash LED. Ottima anche la connettività, con dual 4G/VoLTE, WiFi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5, GPS, GLONASS, USB Type-C, dual SIM ibrido e jack audio da 3,5 millimetri. Dotato di lettore di impronte digitali presente sulla cover posteriore, possiede anche lo blocco col volto con sistema a infrarossi. L’ampia batteria da 4.000 mAh con supporto alla ricarica rapida Quick Charge 3.0, garantisce una buona autonomia. A bordo gira la versione 8.1 di Android Oreo con interfaccia MIUI 9. Specifiche di rilievo per un prodotto assolutamente aderente con le linee guida di tutti gli ultimi top di gamma attualmente presenti sul mercato. In ultimo, ma non per questo meno importante, POCOPHONE F1 dispone di un launcher personalizzato con numerosissime possibilità di riorganizzazione anche tramite app. Naturalmente arriverà anche il nuovo aggiornamento ad Android 9 Pie.

