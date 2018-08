Cyberpunk 2077/ Video, l'anteprima di 48 minuti della nuova creatura di CD Projekt Red

Ci vorrà ancora qualche anno prima che sia disponibile il nuovo videogame della CD Projekt Red, Cyberpunk 2077, che sta richiedendo grosse risorse finanziare

28 agosto 2018 Paolo Vites

Una immagine dal videogame

E’ stato presentato il nuovo videogame dell’azienda polacca CD Projekt Red, intitolato Cyberpunk 2077. Un breve demo trasmesso su Switch già comunque presentato al Gamescon 2018. E’ possibile vedere una sparatoria con cui dovrebbe cominciare il gioco e la presenza di due gruppi rivali, gli Scavenger e i paramedici militarizzati Trauma Team. Non mancano alcuni dei principali protagonisti nel caso in questione la variante femminile del protagonista V. Fra ciò che si può vedere la guida di veicoli, dialoghi a scena multipla, protesi cibernetiche e ovviamente tanta violenza, con sparatorie e armi speciali. Il gioco è ambientato nel mondo del futuro, nell’anno 2077, dove la popolazione è divisa in classi sociali e gli Stati Uniti sono finiti nella bancarotta dopo aver subito una guerra civile con tanto di bombardamenti cinetici, carestie e ribellioni sanguinose.

La gente vive in ghetti dove si entra solo con permessi speciali e bande di vario tipo si contendono il dominio sul territorio. Il tutto mentre nello spazio sopra la Terra vive il gruppo governato dall’Eurozona, che minaccia di bombardare dall’alto chi attenta alla loro potenza mondiale. La data di uscita del nuovo videogame non è ancora stata annunciata, sembra ci vogliano ancora degli anni prima che sia reso disponibile, intanto è disponibile questa versione della durata di 48 minuti. Il problema è che ci vogliono, secondo i creatori, risorse finanziarie maggiori a quanto si pensasse, risorse che hanno superato anche quelle per il loro gioco di maggior successo, The Witcher.

