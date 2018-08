Ho.Mobile: offerta identica a Iliad/ 40 Gb, sms e chiamate illimitate a 6.99 euro, ma solo con portabilità

Prosegue la rincorsa degli operatori mobile italiani a Iliad. Dopo che il gestore francese è entrato nel mercato con offerte davvero low cost, a ruota si stanno adattando tutte le altre compagnie telefoniche, fra cui anche la recente Ho.Mobile. Nelle scorse ore è stata lanciata una nuova promo rivolta a chi intende effettuare la portabilità da un altro operatore, e precisamente per chi è già cliente Wind, Tre e Tim. Nel dettaglio l’offerta è praticamente identica all’ultima proposta da Iliad, quindi 40 gb di dati, chiamate ed sms illimitati verso tutti, al costo di 6.99 euro al mese. La connessione è assicurata in 4G, anche se limitata alla velocità di 30 Mbps, ma sfruttando le ottime reti Vodafone.

SE SI CONSUMANO I 40 GB?

Qualora venissero consumati i 40 Gb, la connessione internet verrà bloccata, a meno che non si inizia una nuova mensilità, e in quel caso verrà anticipata la data del successivo rinnovo e via dicendo. Per attivare questa offerta è previsto un costo iniziale di 15.99 euro, di cui 9 come costo di vera attivazione, più altri 6.99 euro pari alla prima mensilità. L’offerta di ho.mobile può essere attivata solamente in un negozio dedicato e non sarà valida su numeri nuovi. Dopo aver sottoscritto il contratto, dovranno passare i canonici 4/5 giorni lavorativi affinché il tutto diventi attivo.

