Apple, pronti i nuovi iPhone/ Ecco tutto ciò che sappiamo prima del lancio: il 3D touch andrà in pensione?

29 agosto 2018 Valentina Gambino

iPhone, le ultime news sui modelli di settembre

L’attesa per il nuovo evento Apple di settembre, cresce a dismisura. Cosa sappiamo attualmente? A quanto pare, la versione Plus dell'aggiornamento dell'iPhone X sarà seguita da un bel modello da 5,8" e da un dispositivo “economico” da 6,1" dotato di schermo Lcd ma con tecnologia Face ID. Quest'ultimo potrebbe però arrivare sul mercato con un leggero ritardo. Il melafonino è oggetto di indiscrezioni più o meno veritiere ormai da molti mesi. Come spesso anticipato, i modelli che vedremo saranno tre: uno da 5,8 pollici che rappresenterà l’evoluzione dell’attuale iPhone X, un secondo da 6,5” che sarà semplicemente la sua versione Plus, e rappresenta una vera innovazione per l’azienda visto che il prodotto in questione, sarà il più grande mai realizzato da Apple attualmente. In ultimo, ci sarà anche un terzo dispositivo da 6,1”, il così chiamato “modello economico” che rappresenta la vera innovazione in casa Apple di questo 2018.

I primi due modelli avranno uno schermo Oled mentre l’iPhone economico, monterà uno schermo Lcd, anche se conserverà la stessa organizzazione dell’iPhone X senza bordi e con la presenza del notch che ospiterà ancora una volta, i sensori per il Face ID. Altre diversità saranno la presenza di una doppia fotocamera posteriore per i primi due iPhone, mentre ce ne sarà soltanto una per il modello economico. Tra le altre cose, avrà anche la cornice in alluminio e non in acciaio inox. In ultimo, manterrà lo slot per una sola Sim, mentre gli altri due modelli saranno dual Sim, perlomeno su diversi mercati. Tutti e tre avranno a bordo un processore A12, ma per quanto riguarda la RAM, i primi avranno 4GB, uno in più rispetto al modello economico che viaggerà “solo” con 3GB. I nuovi iPhone, dovrebbero essere rivelati il prossimo 12 settembre e, secondo le ultime indiscrezioni, saranno privi del 3D Touch.

