Facebook Watch disponibile in tutto il mondo, tranne in Italia/ Arriva il nuovo servizio video di Zuckerberg

Facebook Watch disponibile in tutto il mondo, tranne in Italia. Arriva il nuovo servizio video di Mark Zuckerberg, che promette di fare concorrenza a Youtube

Facebook Watch si diffonde a macchia d’olio. Il social network di Mark Zucerkeberg espande i suoi orizzonti, dedicandosi in particolare ai video. Fino ad ora era possibile caricare i filmati su Fb ma non esisteva una sezione in cui vederli in modo semplice e intuitivo, un po’ come accade con Youtube, ma da oggi in avanti i video saranno sdoganati proprio grazie a “Watch”. Già disponibile da tempo in America, la nuova funzione è ora "available" anche in Asia e in Australia, mentre il mese prossimo arriverà in Europa, e ovviamente in Italia. Grazie a questo servizio, potremo vedere e commentare i video caricati dai nostri amici, ma anche dai cosiddetti creators (sorta di youtuber), che potranno a loro volta monetizzare i contenuti inserendo delle brevi pubblicità, con il 45% dei ricavi che andranno a Facebook.

NEGLI STATI UNITI E’ UN MEZZO FLOP

C’è da dire che negli Stati Uniti Facebook Watch non abbia raggiunto grandi traguardi. Un apposito sondaggio ha infatti rivelato che solo il 50% delle persone ha sentito parlare di questo servizio, mentre il 24% lo conosce ma non lo ha mai usato, e infine, il 14% sostiene di averlo utilizzato almeno una volta a settimana. Facebook è convinta comunque che “Watch” sia un servizio interessante, che permette tra l'altro attività che altre piattaforme simili non dispongono, come ad esempio realizzare sondaggi, sfide e quiz di modo da coinvolgere il pubblico, rendendolo attivo: funzionerà in Italia?

