Instagram/ La spunta blu: tutti potranno richiederla, ecco i passaggi

Da Instagram arriva la notizia che tutti potranno fare richiesta per ricevere la spunta blu che, in precedenza, era associata a profili di brand o personaggi famosi

Il mondo di Instagram può essere così complesso, ma allo stesso tempo molto semplice da capire. Lui è il primo social network che ha permesso la realizzazione di una nuova professione, quella dell’influencer. Ma che cos’è la spunta blu di cui si sta parlando nelle ultime ore? Semplice svelarlo: è quella “v” blu che Instagram posizione al fianco del nome dell’utente e, solitamente, prima di oggi, era posta solamente vicino a quei profili di personaggi noti, del mondo del web, dello spettacolo, della moda, o di brand famosi, che contano milioni di follower. Era un po’ un modo per identificarsi dalla massa, dal popolo dei comuni, quasi per dire “Ehi, io sono famoso, seguimi!”. Oggi, però, le cose cambiano: quella spunta blu la possono avere tutti.

COME RICHIEDERE LA SPUNTA BLU

Dai giorni scorsi, quindi, quella famosa spunta blu a cui ambivano gli influencer meno “forti” sul punto di vista di numero di seguaci, possono riceverla tutti. Chi la troverà vicino al suo nome sarà solo perché avrà chiesto di verificare la propria identità, e quindi sarà per Instagram un modo per monitorare maggiormente la sicurezza dei propri utenti. Instagram quindi cerca di estendere quel simbolo a tutti, sebbene non si conoscano ancora i parametri secondo cui lo rilascerà. Sarà semplicissimo richiederla, basterà avere a portata di mano un documento: passaporto o patente. Ecco i passaggi per farne richiesta: 1) aprire le impostazioni del social network, 2) selezionare la voce “richiesta verifica”, 3) completare i campi con il nome completo e un documento di identità, 4) attendere che Instagram elabori i dati.

