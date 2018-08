Facebook Watch arriva in Italia/ Come vederla e cosa propone: i creator potranno anche monetizzare

Facebook Watch finalmente arriva anche in Italia. La piattaforma video interamente ideata da Mark Zuckerberg è assolutamente pronta a gareggiare contro i big dell'entertainment.

30 agosto 2018 Valentina Gambino

Facebook Watch anche in Italia: ecco come funziona

Facebook Watch finalmente arriva anche in Italia. La piattaforma video interamente ideata da Mark Zuckerberg è assolutamente pronta a gareggiare contro i big dell'entertainment dirigendo i suoi contenuti sulla parte interattiva e il coinvolgimento degli utenti. Dopo circa un anno dal suo debutto in America, Facebook ha annunciato proprio in queste ore la sua diffusione a livello globale. Due miliardi di utenti attivi quindi, potranno disporre di video per una esperienza unica nel suo genere. Se vi sta venendo in mente YouTube, non state nemmeno sbagliando tanto. Nonostante questo, le differenze saranno comunque sostanziali. Anche i contenuti proposti saranno diversi ed infatti, i video che verranno proposti all’utente, saranno selezionati in base ai “Mi piace” alle pagine ed i post sulle bacheche degli amici. Non mancheranno anche contenuti studiati ad hoc dalla piattaforma stessa. I primi dati provenienti dall’America sono già molto interessanti, con la bellezza di 50 milioni di contatti al minuto. Questo è merito anche di show web diventati subito virali come Red Table Talk con Jada Pinkett Smith, e il documentario sul magnate del settore della cosmesi Huda Kattan, Huda Boss.

Facebook Watch sarà una vera piattaforma piena di contenuti di intrattenimento, sport e news. Il feed personalizzato infatti, vi permetterà di usufruire di programmi adatti ad i vostri gusti, a portata di click. Sarà possibile anche salvare i contenuti per poterli visualizzare in un secondo momento. Grande attenzione per quanto riguarda l’interazione utente-editore. Ed infatti, il pubblico potrà commentare in real time come accade per le dirette e interagire anche con gli editori dei contenuti. Verranno creare anche delle speciali social room virtuali in grado di sfruttare le interazioni degli show live. Per guardare Watch da iOS oppure Android, vi basterà cliccare sull’icona relativa attraverso la barra dei collegamenti rapidi oppure sul segnalibro “Altro” se siete su Android e dal web. Facebook Watch sarà reperibile anche su smart TV e set top box tra cui Apple TV, Samsung Smart TV, Amazon Fire TV, Android TV, Xbox One e Oculus TV. Se siete dei creator inoltre, potrete anche monetizzare proponendo i vostri contenuti. Per guadagnare però, dovrete disporre di requisiti specifici: “le Pagine sono idonee alle pause pubblicitarie se hanno creato video di 3 minuti che hanno generato in totale più di 30 000 visualizzazioni di 1 minuto negli ultimi due mesi, con almeno 10 000 persone che le seguono su Facebook”.

