Promo Iliad: Wind risponde con la Smart Pack/ Offerta smartphone con traffico dati e chiamate: ecco i dettagli

Promo Iliad: Wind risponde con la Smart Pack

E’ Iliad che sta dettando il mercato della telefonia mobile italiana. L’ultima offerta da 6.99 euro per 40 Gb di traffico dati, più sms e chiamate illimitate verso tutti, ha fatto “svegliare” la concorrenza, che ha risposto per le rime con altre promo interessanti. Del resto, la compagnia francese ha già superato quota due milioni di clienti, a danno ovviamente di Vodafone, Tim, Tre e Wind. Sembrerebbe in particolare quest’ultimo l’operatore mobile che più ha perso mercato da quando Iliad è arrivato in Italia, (circa il 2%), e di conseguenza l’azienda cinese sta cercando di correre ai ripari, promuovendo altrettanto interessanti offerte.

I DETTAGLI DELL’OFFERTA SMART PACK

L’ultima proposta Wind si chiama Smart Pack, lanciata il 21 luglio e valida fino al 2 settembre, che prevede uno smartphone a scelta fra Samsung Galaxy J3, Samsung Galaxy J5 e Wind Smart 2018, per 9 euro al mese, con 1000 minuti di telefonate, 15 Gb di traffico dati in 4G, che diventano 25 se si acquista il J3 o il J5. Gli anticipi sono pari a 29.90 euro per il J3, 39.90 per il J5, mentre per lo Wind Smart 2018 non sono previsti costi aggiuntivi. Con un euro in più al mese potremmo invece avere l’iPhone SE da 32 Gb (anticipando 99.90), il Galaxy A6 con anticipo da 89.90, e infine, lo Huawei P20 lite, con un prezzo di anticipo di 129,90 euro.

