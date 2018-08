Pes 2019, demo scaricabile / Video, la Konami rende giocabile l'avversario di Fifa 19 su Ps4 e X Box One

Pes 2019, demo scaricabile: Video. La Konami rende giocabile l'avversario di Fifa 19 su Ps4 e X Box One, le novità e tutte le informazioni sull'attesissimo videogame di calcio.

08 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Pes 2019, demo scaricabile

Come ogni estate si ristabilisce la sfida senza tempo tra Pes e Fifa. E' così che la Konami ha deciso di anticipare i termini, lanciando sul mercato la demo giocabile del nuovo Pes 2019 atteso in tutti i negozi, fisici e online, alla fine di questo mese. Il download del videogame è gratuito direttamente su Playstation 4 e X Box One con una leggera differenza di peso sulla memoria. Se la prima pesa 3.5 Giga, il secondo invece è a 4.43 Gb. Oltre a poter guardare le novità, si potrà anche giocare con dodici squadre presenti. Nella lista troviamo le italiane Inter e Milan, il Barcellona, lo Schalke 04, il Liverpool, il Monaco e le sudamericane Flamengo, San Paolo, Palmeiras, Colo Colo. Inoltre sarà possibile prendere anche le nazionali di Argentina e Francia. Non c'è la Juventus e quindi manca il ''debutto'' su console di Cristiano Ronaldo con la maglia bianconera.

QUANDO LA RISPOSTA DI FIFA?

L'uscita della demo giocabile di Pes 2019 apre ovviamente il confronto con il solito avversario Fifa 19, chi riuscirà ad avere la meglio quest'anno? Ora si aspetta solo la risposta del videogame della Ea Sports in grado di sorprendere sempre con interessanti colpi di scena. All'inizio del nuovo millennio la Konami aveva letteralmente strappato lo strapotere alla serie di Fifa, tornata grande con l'avvento della Playstation 4 e della X Box One, superando nettamente il suo avversario. Da allora non c'è stata storia, con la Konami che sta lavorando e non poco per cercare di ottenere almeno gli stessi numeri che la Ea Sports negli ultimi anni ha raccolto. Cosa accadrà quest'anno? Lo scopriremo di certo nelle prossime settimane quando ci saranno ulteriori notizie sulle novità di entrambi i videogame.

