Xiaomi Mi 8 / Esce oggi il nuovo smartphone top di gamma dell'azienda cinese

Xiaomi Mi 8, esce oggi il nuovo smartphone top di gamma dell'azienda cinese. Le caratteristiche, le novità e tutto ciò che c'è da sapere sul modello che vuole rivoluzionare l'hi-tech.

08 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Xiaomi Mi 8

La Xiaomi lancia il suo nuovo modello oggi, 8 agosto 2018. Si tratta del Mi 8 che si propone come un top di gamma dell'azienda cinese, pronto a sbaragliare la concorrenza sul mercato. Gli smartphone finora usciti hanno rappresentato un'alternativa economica e di grandissimo valore ai marchi più noti come Samsung e Huawei. Si tratta in questo caso di un modello davvero molto potente e che monta lo Snapdragon 845, il processore migliore costruito fino ad ora dalla Qualcomm. Inoltre lo smartphone presenterà 6 Giga di memoria RAM e 64 o 128 Gb di memoria interna. Troviamo una doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel, che ha ricevuto un giudizio superiore addirittura di quella dell'Apple iPhone X secondo quanto valutato da DxOMark. Addirittura la fotocamera frontale è una 20 Megapixel con tecnologia pixel binning. Sono numerosi poi i software di base che rendono il modello ancor più accattivante.

UNO SCHERMO FULL HD E TANTE NOVITÀ

Tra le tante novità dello Xiaomi Mi 8 c'è anche uno splendido display full screen FULLHD amoled da 6.21 pollici. Inoltre il pannello posteriore è in vetro curvo sui quattro lati grazie a un telaio in alluminio. Il miglioramento è stato netto anche per quanto riguarda le prestazioni, di circa il 30% rispetto ai modelli precedenti. Si tratta di un dispositivo che ha anche un singolare primato, infatti nessuno prima aveva mai montato un GPS a doppia frequenza in grado di supportare le bande L1 e L5. Questo aumenta la precisione di geolocalizzazione e navigazione, facilitando non poco l'orientamento. Tra le novità c'è anche un minore consumo di energia che rende la batteria più durevole.

© Riproduzione Riservata.