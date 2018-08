Samsung Galaxy Note 9, presentazione oggi/ Principali caratteristiche e prezzi: batteria bomba e nuovo S Pen

Samsung Galaxy Note 9, oggi verrà presentato il phablet della casa coreana: ecco le principali caratteristiche ed i prezzi, batteria bomba e nuovo S Pen con diversi colori.

09 agosto 2018 Valentina Gambino

Samsung Galaxy Note 9

Oggi, giovedì 9 agosto, verrà ufficialmente presentato il nuovo Samsung Galaxy Note 9. Quali saranno le sue principali caratteristiche? Il display da 6,4 pollici, offrirà allo smartphone un nuovo design meno arrotondato, un pennino che avrà funzioni da telecomando e potrà scattare le fotografie e una batteria potenziata. L’azienda coreana ha ormai reso attesissimo il suo appuntamento estivo con la presentazione di un nuovo dispositivo dalle caratteristiche bomba. Il phablet, che si presenta sul mercato con un perfetto incrocio tra un tablet ed uno smartphone, sarà una assoluta evoluzione tra il precedente modello e la linea S lanciata sul mercato nel primo trimestre. A questo punto, sarà interessante scoprire in che modo verrà accolto dal pubblico in quanto, su stessa ammissione di Samsung, l’S9 non ha soddisfatto appieno il pubblico di estimatori. Nel frattempo, tra le caratteristiche principali del nuovo modello, troveremo un ampio display da 6,4 pollici super Amoled, con 128 GB di memoria e 6 GB di ram con al suo interno un processore Exynos.

Caratteristiche del Samsung Galaxy Note 9

Per quanto riguarda l’estetica del nuovo Samsung Galaxy Note 9 in uscita oggi, dovrebbe essere molto simile al precedente modello uscito lo scorso anno. Potrebbe essere però, leggermente più squadrato con un spessore di 8,8 millimetri ed un peso di 201 grammi. I pre-order dovrebbero partire subito dopo la presentazione. Ufficialmente, il dispositivo dovrebbe entrare in commercio il prossimo 23 agosto con dei prezzi decisamente importanti che si aggireranno tra 999 a 1.199 euro. Per quanto riguarda le principali novità invece, importanti news sulla batteria. Ed infatti, il Note dovrebbe avere a bordo una vera bomba d’autonomia di 4.000 mAh. Questo aspetto per Samsung, è decisamente importante. Tutti noi ricordiamo infatti, il ritiro anticipato di Note 7 nel 2016 proprio per i problemi legati alla sua batteria che poteva esplodere. Sulla falsa riga dell’S9, anche il Note dovrebbe possedere l'intelligenza artificiale. Tra le innovazioni sfiziose, l'aggiornamento della S Pen. Il mitico pennino infatti, potrebbe avere svariate colorazioni e dovrebbe trasformarsi anche in telecomando per potere usare la fotocamera.

