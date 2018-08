WhatsApp, virus nei gruppi: nuova minaccia/ Da oggi falla rende vulnerabili smartphone Apple e Android

WhatsApp, virus nei gruppi: nuova minaccia. Da oggi falla rende vulnerabili smartphone Apple e Android. Le ultime notizie: messaggi inviati possono essere manipolati per un bug

09 agosto 2018 Silvana Palazzo

WhatsApp, virus nei gruppi: nuova minaccia

Una falla di WhatsApp ha fatto scattare l'allarme virus. Il “bug” potrebbe consentire l'intrusione di virus nei nostri smartphone. Come? Attraverso la funzione dei gruppi. Il rischio è che sconosciuti si spaccino per nostri contatti e facendosi inserire in chat collettive possano poi contagiare con un virus il cellulare su cui è installata l'app. E non è finita qua: gli “intrusi” potrebbero anche usare la vetrina digitale per diffondere bufale, fake news e truffe. L'allarme è stato lanciato da Bufale.net, secondo cui la minaccia riguarderebbe i dispositivi Apple e gli Android. Da WhatsApp al momento non è arrivato alcun commento a quella che sembrerebbe una minaccia fondata. E come se non bastasse tutto ciò a farci preoccupare, pare che la minaccia sarebbe attiva a partire da oggi, giovedì 9 agosto 2018. Per evitare di essere coinvolti in tale genere di attacco informatico è meglio alzare il livello di attenzione, in particolare nella gestione dei contatti presenti nei gruppi particolarmente affollati, evitando di accettare utenti che non si conoscono.

WHATSAPP, VIRUS DAI GRUPPI: NUOVA MINACCIA

C'è un altro bug che preoccupa WhatsApp perché potrebbe permettere di modificare i messaggi inviati. Ne parla Check Point Software Technologies, un'azienda israeliana che si occupa di cybersecurity. La nuova falla permetterebbe agli hacker di entrare in gruppi o chat private, intercettare i messaggi degli utenti e modificarli. E quindi potrebbero sfruttare questa debolezza del sistema per volgere a proprio vantaggio le conversazioni, oppure creare e diffondere fake news. Per gli esperti ci sono tre azioni che questa falla rende possibili: sostituire una risposta con una frase diversa, citare un messaggio mentre si risponde in un gruppo facendolo apparire come se provenisse da una persona che non fa neppure parte di quella chat, diffondere notizie false. Tutto questo potrebbe essere utile agli hacker per estorcere segreti all'insaputa dei destinatari. In questo caso Whatsapp ha già fatto sapere tramite un portavoce di star valutando con attenzione il caso, ma che la sicurezza del sistema di crittografia end-to-end non è comunque in discussione.

© Riproduzione Riservata.