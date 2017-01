MACCHINE UTENSILI / Lamiera 2017: +50% adesioni rispetto edizione precedente, tutti i servizi di promozione

Cresce l'attesa per il debutto a Milano di LAMIERA 2017, la biennale internazionale dedicata all'industria delle macchine utensili a deformazione e a tutte le tecnologie innovative legate al comparto, in programma a Fieramilano Rho dal 17 al 20 maggio prossimo. Confrontando il numero di adesioni raccolte al termine della scadenza (30 novembre 2016) per la presentazione della domanda, l'edizione 2017 di LAMIERA supera nettamente la precedente, segnando un incremento del 50%. Accanto alle conferme, sono numerose le presene di nuovi espositori, molti dei quali provenienti dall'estero in forma diretta. Questo è l'elenco delle imprese presenti: clicca qui per leggere. Informazioni e modulistica d'iscrizione sono disponibili sul sito di Lamiera: clicca qui per leggere.

A quattro mesi dall’apertura di LAMIERA 2017, come riferisce UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, l'associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, è possibile aderire ai numerosi servizi di promozione e comunicazione dedicati alle imprese espositrici. Strumenti che offrono un’opportunità unica per interagire con il mercato, promuovere la propria offerta, la propria immagine e molto di più. Tra i servizi di promozione fruibili prima, durante e dopo il periodo di fiera, e pensati per valorizzare la presenza delle aziende alla manifestazione, vi sono: Pianta Guida LAMIERA 2017 (spazi logo e pagine pubblicitarie); Catalogo stampato (spazi logo e pagine pubblicitarie); Cordoncino personalizzato (logo azienda); Banner online (logo azienda in homepage bimu.it, sfortec.it); Virtual Tour della fiera (doc, foto, video); Eventi Beacon (doc, foto, video).

© Riproduzione Riservata.