NOTIZIE UCIMU / MPMI, Lombardia: 30 milioni di euro per la ricerca

Sarà approvato nei primi mesi del 2017 il nuovo bando del Fondo di Rotazione per la Ricerca e Sviluppo. Come riporta UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, l'associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, l’intervento è riservato alle MPMI lombarde interessate a realizzare progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale finalizzati all’introduzione di innovazione di prodotto e/o di processo coerente ed attinente con l’oggetto sociale e la classificazione di attività produttiva.

In particolare i progetti devono riguardare le aree di specializzazione individuate dalla Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l’innovazione (S3): aerospazio, agroalimentare, eco-industria, industrie creative e culturali, industria della salute, manifatturiero avanzato, mobilità e Smart Cities and Communities. Il Fondo prevede finanziamenti a tasso agevolato fino a un massimo di 1 milione di euro. La misura ha una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro.

