NOTIZIE UCIMU / Nuova Sabatini, riaperto lo sportello per domande contributi

Ha riaperto lo scorso 2 gennaio lo sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi della Nuova Sabatini grazie allo stanziamento di nuove risorse finanziarie disponibili, ben 560 milioni di euro. UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, l'associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, segnala che l’agevolazione sarà concessa, a fronte di una richiesta di finanziamento, nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo pari all’investimento, al tasso d’interesse del 2,75 per cento. La legge di bilancio 2017 prevede inoltre la possibilità di accedere ad un contributo maggiorato del 30% - quindi al 3,575% annuo - per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. Saranno poi definiti, con un successivo provvedimento, i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione per usufruire del contributo maggiorato.

