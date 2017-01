NOTIZIE UCIMU / il 7 febbraio summit su Industria 4.0 e iperammortamento

Si svolgerà martedì 7 febbraio presso la sede di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, l'associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, presieduta da Massimo Carboniero, l’evento “Industria 4.0 e Iper-ammortamento". In seguito alla diffusione di una serie di fenomeni, quali “Industria 4.0” o Quarta Rivoluzione Industriale, l’incontro si propone di affrontare una serie di tematiche di fondamentale importanza per lo sviluppo del nostro settore e di tutta l’industria manifatturiera nazionale.

Alla presentazione dei risultati del lavoro svolto, per conto dell’associazione, da Roland Berger su come Industria 4.0 si possa declinare per i costruttori italiani di macchine utensili, seguiranno le testimonianze di alcune associate UCIMU che già utilizzano nelle loro imprese tecnologie e innovazioni 4.0. Infine, il Direttore Generale del Ministero per lo Sviluppo Economico illustrerà i dettagli fiscali e operativi della norma dell’Iper-ammortamento al 250% degli investimenti in beni “Industria 4.0.

