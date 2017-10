IL SUD GIÀ E NON ANCORA/ Arnone, sai che caffè con la miscela del nonno e il legno di quercia?

Le specialità di Caffè Arnone

Chicchi di caffè ed effluvi di tostatura. Dalle tazzine si spandono intensi aromi cioccolatosi che lasciano lentamente il posto a note fruttate e nuances floreali. È una miscela di profumi potenti e gioiosi che ti investe l'olfatto, prima di regalare al palato una naturale dolcezza glicerica e rotonde cremosità. "Onore al merito di nonno Vincenzo, che diede vita all'allora 'Bar torrefazione Cimbalino' con sede a Cosenza in piazza Riforma", ricorda, orgoglioso, Vincenzo Arnone, nipote del fondatore che insieme alla sorella Lilia oggi conduce l'azienda di famiglia. "Fu lui, sessantaquattro anni fa, a intuire - spiega - che i tempi erano maturi per un caffè tostato artigianalmente e lo volle caratterizzare esigendo l'uso esclusivo del legno di quercia".

Se il nonno proponeva il suo prodotto al banco del bar e macinato "fresco" per l'uso domestico, si deve a Gaetano Arnone, figlio di Vincenzo, la nascita dell'azienda moderna, dedita esclusivamente all'attività di selezione, lavorazione e commercializzazione del caffè, seguendo le nuove tendenze ed esigenze del mercato, introducendo subito la tecnologia del confezionamento sottovuoto per una migliore conservazione del caffè macinato. Una delle prime torrefazioni di caffè sorte a sud di Napoli diventò, quindi, presto un'azienda-modello, insediandosi prima a Mendicino e poi definitivamente nell'attuale stabilimento di Dipignano e distinguendosi fin dall'inizio per una peculiare filosofia produttiva.

"I nostri caffè - sottolinea Vincenzo Arnone, 39 anni, che ha alle spalle studi in marketing e finanza - obbediscono a tre regole inderogabili. L'utilizzo di differenti tipologie di caffè verdi, almeno dieci, per comporre la miscela e ottenere così un gusto più complesso e costante. La miscelazione che avviene sempre prima della tostatura e non dopo in modo da ottenere una maggiore amalgama tra i caffè. E infine, ma non ultima, la regola della tempestività: la consegna del prodotto a pochi giorni dalla tostatura, evitando lunghi tempi di stoccaggio per garantire al cliente un caffè alla giusta maturazione".

Guidata dalla terza generazione della dinasty, oggi la Caffè Arnone è conosciuta per i suoi prodotti non solo in Italia ma anche in molti paesi europei ed extra Ue. L'apprezzano per la particolarità della tostatura a legna di quercia, "che conferisce ai caffè aroma e gusto particolari - rimarca Vincenzo Arnone - rendendolo inconfondibile rispetto ai torrefattori che usano i bruciatori per la tostatura". Ma anche per alcune miscele originali, come l'Espresso Sud Top Quality (70% Arabica, 30% Robusta), destinate ancora oggi ai bar e ai ristoranti più esigenti e che racchiudono e sintetizzano in una tazzina la ricerca del gusto e la selezione delle numerose origini di caffè verde provenienti dal centro America, dall'Africa centrale e dalla zona equatoriale del continente asiatico.

Oggi Arnone è un brand riconosciuto nel panorama del caffè, anche per interessanti innovazioni introdotte negli ultimi tempi. Oltre alla scelta delle comode e funzionali cialde monodose in carta filtro, è stata introdotta una prestigiosa ed esclusiva linea di "caffè speziati" e naturali (senza aggiunta di aromi). Si tratta di una linea proposta in grani e macinato per espresso, ma anche per la moka e nelle cialde monodose, che poggia sul caffè al gusto "Anice" (grazie all'uso sapiente di semi naturali di anice macinati), ispirata alla secolare tradizione dello "schizzo", ma, ovviamente, privo di alcol, e sul caffè al gusto liquirizia realizzato con un'accorta aggiunta di polvere di pura "Liquirizia di Calabria DOP".

Una linea, insomma, che rinnova la tradizione di Casa Arnone con creazioni inedite e al tempo stesso rinvigorisce e rilancia i legami antichi dell'azienda col territorio e con la cultura e il gusto del Sud Italia.

(Gianfranco Manfredi)

