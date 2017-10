EICMA 2017/ Dal 7 novembre con Rinascente torna Love to Ride

Love to ride: per il secondo anno consecutivo, EICMA e Rinascente, insieme a Moto.it, danno vita a una partnership per animare Milano all’insegna delle due ruote

18 ottobre 2017 Redazione

EICMA 2017

La 75a edizione di EICMA, in programma dal 7 al 12 novembre 2017 alla Fiera di Milano Rho, si appresta ad animare il capoluogo meneghino per un’intera settimana, trasformando così Milano nella capitale mondiale della moto, con: eventi, performance, installazioni e attività inerenti le due ruote, in tutto il territorio cittadino. E, per il secondo anno consecutivo, EICMA e Rinascente, insieme a Moto.it, danno vita a una partnership per animare Milano all’insegna delle due ruote, trasformando la capitale della moda in quella dei motori. All’interno del fitto calendario di appuntamenti di “Love to Ride”, in programma dal 7 al 13 novembre, la celebre cattedrale dello shopping di Piazza del Duomo viene trasformata nel luogo in cui celebrare la passione per le due ruote, con performance e attività in collaborazione con le più importanti realtà del settore motociclistico.

La collaborazione tra EICMA e Rinascente prevede a novembre 2017 speciali allestimenti delle vetrine esterne dello storico “mall” milanese, celebrato da più di un secolo da artisti, illustratori e intellettuali. InoltreEICMA, per l’intera durata di Love to Ride, è presente con personalizzazioni interne e attività per promuovere e fornire informazioni a turisti e visitatori su l’Esposizione in svolgimento alla fiera di Milano Rho.

Love to Ride a novembre 2017 anima la via più centrale di Milano con un inedito allestimento a cura diCristiano Urban: una speciale struttura, che avvolge il colonnato degli storici grandi magazzini meneghini. Rinascente, da più di 150anni, è un’icona di Milano e l’opera progettata per Love to Ride ne delimita la facciata d’ingresso per l’intera settimana di EICMA: l’installazione simboleggia le piste cilindriche in legno su cui correvano le moto durante le manifestazioni fieristiche dei primi del ‘900.

La 75° ’Esposizione Internazionale Ciclo e Motociclo esce dai padiglioni della Fiera di Milano e invade dunque la città, con gli eventi in giro per il territorio metropolitano, a partire da Rinascente in Duomo, passando per i locali della Settimana della Moto e arrivando alla diretta emanazione, East Eicma Motorcycle, che si svolge presso il Ventura Design District di via Ventura a Milano.

La partnership con Rinascente completa il processo di internazionalizzazione iniziato con gli accordi stretti dall’Esposizione con due templi europei dello shopping: il KaDeWe a Berlino e i magazzini Harrods di Londra.

