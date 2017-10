East Eicma Motorcycle/ Dal 9 novembre la kermesse che unisce il vintage con le due ruote

East Eicma Motorcycle è in programma dal 9 al 12 novembre. Presenti anche Bmw, Ducati, Harley Davidson, Honda, Guzzi, Yamaha, Moto Morini e circa cento espositori

26 ottobre 2017 Redazione

Eicma 2017, dal 9 al 12 novembre alla Fiera di Milano Rho

Apre i battenti East Eicma Motorcycle, la manifestazione nata dalla collaborazione tra Eicma, la più importante rassegna espositiva mondiale di riferimento per le due ruote, ed East Market, eccellenza europea dei mercatini vintage.

East Eicma Motorcycle vuole unire la passione per moto speciali e accessori custom con il mondo dei collezionisti e degli appassionati in fatto di vintage. Un luogo aperto a tutti quelli che desiderano ammirare e mostrare al mondo delle due ruote, vere e proprie opere d’arte. Un connubio di eccellenza per moto “speciali” esterno al salone, ma, che comunque ne rappresenta un nuovo contenuto. Un luogo d’incontro tra passato, presente e futuro, capace di unire il mondo vintage con la sua declinazione a due ruote.

Durante la quattro giorni saranno presenti con oltre cinquanta veicoli speciali le più importanti case produttrici come Bmw, Ducati, Harley Davidson, Honda, Guzzi, Yamaha, Moto Morini e circa cento espositori tra customizer italiani e stranieri, collezionisti, artigiani e professionisti del settore.

Dai caschi, agli abiti in pelle, dagli accessori per moto a dischi in vinile con le colonne sonore dei film cult che hanno consacrato moto e motociclisti. Occhiali da sole, gadget e tutto quello che ogni motociclista e appassionato di vintage possa desiderare.

Il pubblico potrà passeggiare tra gli stand, sorseggiare un drink e degustare le specialità da tutto il mondo all'interno di East Market Diner, lo spazio food e beverage dentro il mercatino firmato e gestito dallo staff di East Market. Lo spirito della manifestazione rimane quello che ha reso famoso East Market, che ogni mese attira a Lambrate migliaia di persone da tutta Italia per curiosare, vendere, comprare o scambiare. Ispirandosi ai mercati dell’East London, è diventato un must per le nuove tendenze tra fashion e design. Gli amanti delle due ruote, infatti, potranno, in questa quattro giorni, non solo ammirare i prodotti esposti ma anche acquistarli o scambiarli direttamente all’interno degli stand. Le case produttrici contribuiranno, con le loro moto speciali ad arricchire, in rigoroso stile minimal, un luogo considerato il fulcro del mondo vintage, situato al centro del quartiere Lambrate, all’interno di un'ex fabbrica.

L’evento non vedrà solo protagonisti le moto ma anche un ricco palinsesto di eventi con personaggi e racconti “speciali” e inediti, legati al mondo delle due ruote.

Esposizione di moto con il meglio delle special e delle classiche di livello internazionale. Un secolo di storia della moto a Milano, attraverso esemplari rarissimi dalla collezione privata di Giorgio Sarti. L'appassionato collezionista torinese Michele Lacidogna esporrà un'antologia di manifesti originali dei Biker Movies, dal "Selvaggio" agli Anni '80. Nella saletta Wroom Room, la Rodaggio Film proietterà a rotazione film, documentari, cortometraggi e filmati d'epoca di corse promozionali con protagonisti la motocicletta e i suoi eroi piccoli e grandi, con lo speciale "I fidanzati della morte". Spazio anche alla musica con il DJ set venerdì sera di Martin Finnigan, leader della Rainband di Manchester, sabato pomeriggio la formazione surf jazz M.O.N.K., sabato sera i Three Cool Cats tra rock'n'roll e r'n'b. Domenica pomeriggio spazio all'hammond soul jazz di Mike Painter Quintet e Viola Road, mentre per tutta la durata della manifestazione saranno presenti le selezioni di DJ Ringo e DJ Henry.

East Eicma Motorcycle è in programma dal 9 al 12 novembre con apertura giovedì e venerdì dalle 18.00 alle 23.00; mentre sabato dalle 10.00 alle 23.00 e domenica dalle 10.00 alle 21.00. La location di East Eicma Motorcycle è in via Privata Giovanni Ventura, 14 in zona Lambrate a Milano. Ingresso libero.

