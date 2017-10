NAPOLI/ Grimaldi finanzia il restauro della Basilica della Madonna del Buon Consiglio

Il Gruppo Grimaldi ha stanziato 440.000 euro per finanziare i lavori di restauro della Basilica dell'Incoronata Madre del Buon Consiglio e Regina della Cattolica Chiesa di Napoli

26 ottobre 2017 Redazione

Il Golfo di Napoli

Il Gruppo Grimaldi, società di servizi marittimi e logistici di dimensioni globali e con sede a Napoli, diventa parte attiva nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio artistico napoletano. Sono stati, infatti, recentemente stanziati dal gruppo partenopeo € 440 mila per finanziare i lavori di restauro della Basilica dell'Incoronata Madre del Buon Consiglio e Regina della Cattolica Chiesa di Napoli. I lavori di rifacimento, che partiranno all’inizio del 2018 e che dureranno all’incirca due anni, interesseranno la facciata nord della chiesa.

“La Basilica dell'Incoronata Madre del Buon Consiglio è uno dei monumenti più importanti di Napoli e un simbolo per il popolo napoletano”, ha affermato Emanuele Grimaldi, Amministratore delegato dell’omonimo Gruppo. “Il nostro gruppo che già contribuisce allo sviluppo di Napoli in diversi modi dando lavoro a migliaia di concittadini, sostenendo i traffici commerciali e valorizzando la tradizione marittima della città, portando avanti anche molte opere di beneficienza attraverso la Fondazione Grimaldi Onlus, non ha voluto perdere questa occasione per dare un ulteriore contributo alla valorizzazione del patrimonio artistico della nostra città”, conclude Grimaldi.

Il progetto di restauro è stato presentato in conferenza stampa Martedì 24 ottobre presso la Basilica dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio (via Tondo di Capodimonte 13), con la presenza del Cardinale Crescenzio Sepe.

