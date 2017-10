EICMA 2017/ Dal 7 novembre Milano capitale delle due ruote con la Settimana della moto

Per Eicma dal 7 al 12 novembre il capoluogo milanese diventa la capitale mondiale delle Motociclette, con eventi, dj-set, party e live performance in tutto il territorio metropolitano

Eicma 2017, dal 9 al 12 novembre alla Fiera di Milano Rho

Tra pochi giorni l’intera città di Milano è pronta a mettersi in pista a fianco della 75° edizione di EICMA, con la nuova edizione della Settimana della Moto: a Milano, dal 7 al 12 novembre, chi ha la moto dentro, resterà fuori…. giorno e notte. La Settimana della Moto si presenta ai cittadini di Milano e agli oltre 600mila visitatori di EICMA con un palinsesto ricco di eventi che porteranno l’esperienza di EICMA in tutta la città.

Cinque sono le aree che hanno risposto con grande entusiasmo alla chiamata dell’Esposizione Internazionale: il motoquartiere Isola, l’east side di Lambrate, il clubbing district di Garibaldi-Sempione, la creative nightlife di Porta Venezia e il “rebelot” dei Navigli e della Darsena. E al centro della mappa, anche quest’anno La Rinascente, luogo iconico e simbolo della città meneghina, che presenta il “Love to Ride”. Anch’esso più ricco e spettacolare che mai.

Cinque giorni, ventiquattrore su ventiquattro, per un palinsesto di oltre 180 eventi e appuntamenti in tutta Milano. Durante la Settimana della Moto, c’è spazio per la cultura, che viaggia dalle leggende sulla Lambretta (la “signorina di Lambrate”) al cabaret, dall’emozionante viaggio attraverso i manifesti pubblicitari d’epoca, all’arte contemporanea. Anche la moda e il lifestyle hanno la propria parte, con la presentazione di collezioni di abbigliamento, gioielli e accessori esclusivi per i bikers di ogni forma fino ad arrivare al mondo dei tattoo. Anche gli amanti del gourmet non avranno che l’imbarazzo della scelta, con le proposte “bikergastronomiche” di brasserie e ristoranti, spaziando tra tradizione e innovazione.

La colonna sonora della Settimana della Moto è composta da tanta musica, di tutti i generi: da quella “cattiva” dei ribelli senza redenzione a quella stilosissima dei Mod, da quella festaiola degli anni ’50 alle incursioni nel punk, nel country e nell’indie. A cui si aggiungono gli oltre 150 eventi musicali organizzati da JazzMi, quest’anno partner culturale di Settimana della Moto. Milano dal 7 al 12 novembre diventa quindi un enorme palcoscenico, con: DJ set, live e performance che incontrano i gusti dell’ampio pubblico di EICMA.

La Settimana della Moto è quindi l’occasione, per i visitatori di EICMA e i city-user della metropoli, per vivere Milano in festa, in luoghi leggendari ma anche scoprendo nuovi scorci e inedite realtà cittadine.

La mappa del viaggio nel capoluogo meneghino, che è il palinsesto della Settimana della Moto si trova sull’apposita sezione del sito EICMA. E per chi decide cosa fare all’ultimo minuto, ogni giorno della manifestazione entro le ore 15 viene pubblicato il programma degli eventi in giro per la città: sul sito internet di EICMA, sul profilo Facebook dell’Esposizione Internazionale e con l’aiuto di ViviMilano-Corriere della Sera, media partner dell’iniziativa.

