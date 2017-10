IL SUD GIÀ E NON ANCORA/ Il "noi" per ripartire da resort e villaggi vacanze

Dopo un'esperienza al Nord, con tre soci Franco Falcone ha dato vita a Buone vacanze, che gestisce hotel e villaggi nel Mezzogiorno ricco di bellezza. GIANFRANCO MANFREDI

29 ottobre 2017 Redazione

Franco Falcone

Quattro soci molto amici - lui, Gianni, Eugenio ed Emilio - "alla guida di un'impresa dov'è imperativo assoluto pensare e dire 'noi'". "Perché 'io' abbiamo deciso di metterlo al bando per affermare il primato della condivisione, che consideriamo non de-responsabilizzazione, ma la base indispensabile per crescere insieme". È la filosofia d'impresa spiegata da Franco Falcone, 56 anni, calabrese di Celico, al timone di Buone Vacanze, una srl che dal 2012 gestisce hotel, villaggi e resort in Calabria, nel Salento e nella Capitale.

"Il 'noi' è centrale nella nostra azienda - aggiunge Falcone - insieme al rapporto che instauriamo con i nostri ospiti. Perché riteniamo fondamentale considerare i turisti e la clientela in genere, non polli da spennare ma ospiti graditi, ciascuno con le sue esigenze che devono essere soddisfatte, con estrema disponibilità e tanta gentilezza e cortesia".

Dietro l'imprenditore Falcone c'è un mancato cantante lirico. "Studiavo al Conservatorio di Cosenza, con grande passione, soprattutto per il canto - ricorda -, ma poi mi sono dedicato totalmente al lavoro nel campo turistico e ricettivo". Il padre, anche da studente adolescente, lo mandava a fare lavoretti estivi negli alberghi della Sila. "Non sopportava l'idea che, chiuse le scuole, finissi anch'io come tanti miei coetanei a bighellonare per le strade del paese".

La gavetta tuttofare negli hotel di Camigliatello, Lorica e delle altre località turistiche sparse sull'altipiano silano fa scattare subito una molla di intraprendenza. Così, già negli anni '80, comincia a gestire in proprio qualche banchetto nuziale e man mano si fa conoscere e apprezzare nei migliori alberghi. Messi da parte gli studi al Conservatorio, il salto successivo è in direzione Nord. Va in Veneto, con un contratto allettante in un gruppo padovano nel quale scala in pochi anni tutti i gradini della carriera fino a posizioni manageriali. "Intanto - racconta - mi ero avvicinato al movimento di Comunione e Liberazione, che considero più che un percorso, un metodo che personalmente mi ha incoraggiato nell'impegno e nella vita sociale, dando un senso, oltre agli aspetti materiali, anche al mio modesto contributo alla crescita degli altri".

Nel 2012, un'altra svolta decisiva: decide di lasciare azienda e ruolo prestigioso per mettersi in proprio. "Il gruppo, anche grazie al mio lavoro, era arrivato a risultati eccezionali. Gestivamo alberghi e soprattutto villaggi in tutt'Italia e all'estero in vari continenti, dall'Egitto a Cuba - ricorda l'imprenditore - ero diventato direttore generale e socio. Ma, forse anche per le dimensioni raggiunte quel lavoro per me perdeva man mano interesse. S'era affievolita, fino a spegnersi, la luce iniziale e il 'noi' non lo sentivo più".

Così, in quattro, cinque anni fa fondano Buone Vacanze ed è una ripartenza. In poco tempo raggiungono mete ragguardevoli: gestiscono un hotel a Roma, villaggi nel Salento e in Calabria, sia sulla Costa ionica che sul Tirreno, nell'area Tropea-Zambrone e un 4 stelle a Corigliano. "Abbiamo personale di qualità che in gran parte lavora tutto l'anno, non reclutiamo dipendenti improvvisati e non sfruttiamo in 'nero' manodopera straniera", precisa Falcone. E, se gli si fa notare che Buone Vacanze ha un baricentro basso, orientato decisamente verso il Sud, risponde pronto: "Sì, è proprio così: personalmente oggi ho anche modo di stare più vicino al territorio, ma direi che soddisfiamo pure un orgoglio meridionale. Anche qui, dove c'è tanta bellezza nei paesaggi e nelle testimonianze del passato, si può valorizzare al meglio questo patrimonio superando le tante lacune, i limiti e le problematiche pure gravi, per programmare un futuro migliore".

E ritorna, prepotente, la questione "noi": "In fondo - conclude Franco Falcone - la grande bellezza che va scomparendo chiama in causa tutti 'noi'. È inutile lamentarsi, basta col piagnistei… Da questo punto di vista, non sono più colpevoli di noi il Nord e i Governi. È una questione culturale. Per invertire la rotta basterebbe soltanto che prendessimo coscienza dei tesori che ci ha regalato il buon Dio e li custodissimo proprio come si fa con le cose più care".

(Gianfranco Manfredi)

