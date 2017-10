EICMA 2017/ Padiglioni al completo, il 59% degli espositori da 40 paesi del mondo

Eicma 2017, dal 9 al 12 novembre alla Fiera di Milano Rho

Manca circa un mese all’apertura di EICMA 2017: l’Esposizione Internazionale Ciclo e Motociclo che chiama a raccolta l’intero settore delle due ruote presso i padiglioni della Fiera di Milano, a Rho, dal 7 al 12 novembre 2017. Le prime due giornate (7 e 8 novembre) sono riservate ai media e agli operatori dell’intero comparto mondiale. Addetti e aziende che, mai come quest’anno, aderiscono con entusiasmo all’appuntamento milanese.

Per la 75° edizione di EICMA, i 7 padiglioni della Fiera di Milano Rho sono interamente occupati dagli stand con le proposte degli espositori: ai sei iniziali è stato aggiunto un nuovo padiglione (pad 18), inserito successivamente al fine di accogliere le richieste di partecipazione da parte delle imprese. Nonostante l’aggiunta di nuovi spazi espositivi, al 30 settembre sono ben 50 le aziende in lista di attesa.

L’Esposizione Internazionale Ciclo e Motociclo, dal 2011 ad oggi, ha visto una continua crescita della propria superficie espositiva con una media del +25% e un turnover di 8.881 aziende che hanno esposto il meglio della propria produzione ad EICMA durante le edizioni degli ultimi 7 anni. I numeri della crescita di EICMA sono ancora più evidenti se analizzati nel periodo di un biennio: rispetto all’edizione 2015 il numero degli espositori di EICMA 2017 è cresciuto del +12%, mentre segnano un cospicuo +10% i metri quadri della superficie espositiva che apre i battenti martedì 7 novembre 2017.

EICMA 2017 annovera la presenza dei più interessanti player, grandi e piccoli, del settore, nonché la partecipazione delle più prestigiose case motociclistiche mondiali, che scelgono di mostrare, proprio a Milano in anteprima mondiale, le proposte per l’anno 2018 e le idee innovative sulla mobilità a due ruote.

L’Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo è la vetrina mondiale dell’eccellenza dell’industria due ruote e rappresenta, da più di un secolo, il palcoscenico mondiale ideale per illustrare a 360° le novità del settore. Il 59% degli espositori che partecipano alla 75° edizione di EICMA proviene da circa 40 diversi Paesi al mondo. Nel corso degli ultimi 7 anni, nonostante la crisi e le ripercussioni sull’intero sistema economico, EICMA ha incrementato l’interesse in un sempre crescente numero di visitatori e operatori, sia nazionali che internazionali, diventando l’appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati delle due ruote.

