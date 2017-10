UCIMU / Pietro Colombo e Armando Corsi Maestri della Meccanica 2017

La premiazione di Maestri della Meccanica 2017

Pietro Colombo, presidente del gruppo BLM con sede a Cantù (CO) e leader nel settore delle macchine per il taglio laser e la curvatura dei tubi, e Armando Corsi, uomo di grande esperienza nel settore della macchina utensile, ove ha lavorato prima come dirigente poi come imprenditore e, infine, come consulente per molte imprese del comparto, sono i Maestri della Meccanica edizione 2017.

La premiazione è avvenuta a Milano, durante l’incontro organizzato da UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE e ICE-Agenzia, incentrato sulla “Presentazione delle opportunità del mercato USA” per i costruttori italiani di macchine utensili. L’iniziativa Maestro della Meccanica è istituita da UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE (attraverso FONDAZIONE UCIMU) e patrocinata da Tecnologie Meccaniche, per sottolineare come l’ingegno e la professionalità di imprenditori e dipendenti contribuiscono in modo decisivo all’avanzamento dell’intero sistema manifatturiero italiano. A consegnare la medaglia e l’attestato di Maestro della Meccanica sono stati Massimo Carboniero, presidente UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, e Ezio Zibetti, direttore editoriale di Tecnologie Meccaniche.

Nella foto da sinistra: Ezio Zibetti, direttore editoriale di Tecnologie Meccaniche, Alfredo Mariotti, direttore generale UCIMU, Armando Corsi, Massimo Carboniero, presidente UCIMU, Pietro Colombo, Pier Luigi Streparava che ha proposto la candidatura di Corsi, Marinella Loddo, dirigente ufficio ICE di Milano, che ha ospitato l’incontro, Flavio Radice che ha proposto la candidatura di Colombo.

© Riproduzione Riservata.