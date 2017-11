INDUSTRIA / Bystronic sceglie TTM Laser per il taglio 3d ad alta tecnologia

Una partnership per le soluzioni di taglio 3D di tubi e profili: l'hanno siglata Bystronic e la TTM Laser di Brescia. AXEL WASER: "TTM partner ideale"; FIORENZO CASTELLINI: "Più crescita".

06 novembre 2017 Redazione

L'impianto produttivo di TTM Laser

Al fine di ottenere un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti, molti operatori nella lavorazione delle lamiere si mostrano interessati ad ampliare la propria offerta produttiva con operazioni di taglio tubi. In futuro Bystronic risponderà a questa esigenza specifuca con soluzioni ancora più complete. A tal fine Bystronic ha siglato una partnership strategica con TTM Laser Spa, azienda italiana con consolidata esperienza nella realizzazione di soluzioni produttive di taglio laser di tubi e profili.

Oggi Bystronic fornisce ai suoi clienti soluzione di alto valore, fra cui soluzione di taglio laser e piegature, soluzione specifiche di automazione, sistemi di stoccaggio e soluzioni software che conesnotono di integrare tutte le fasi del processo. Un ampliamento del portafoglio con la lavorazione di tubi aumenta il valore aggiunto che Bystronic potrà offrire in futuro.

TTM Laser Spa è una realtà italiana di successo in campo tecnologico: la sede è a Cazzago San Martino, in provincia di Brescia. Dal 2001 l'azienda si è specializzata nello sviluppo dei sistemi laser 3D per il taglio di tubi e profili e il taglio e la saldatura di lamiere di grande formato. TTM Laser Spa fornisce oggi un'ampia gamma di soluzioni per il taglio laser di tubi di diametro compreso fra i 12 e gli 815 mm.

"TTM Laser e Bystronic si completano come partner ideali", spiega Axel Waser, Ceo di Bystronic (nella foto sopra). "Con TTM Laser Bystronic si assicura uno specialista di successo e amplia il portafoglio sistente con nuove tecnologie per la lavorazione-tubi, offrendo ai clienti soluzioni più ampie".

Fiorenzo Castellini, Ceo di TTM Laser (foto sopra), precisa: "Bystronic è un player di riferimento nelle tecnologie di deformazione. Le tecnologie e la filosofia di TTM Laser si coniugano perfettamente con il portafoglio proditti di Bystronic. consentendo un'offerta più estesa, diversificata, innovativa sul piano tecnologico. La partnership - attraverso l'accesso alla rete commerciale Bystronic - permette a TTM Laser di completare il suo servizio ai clienti.

Obiettivo comune della partnership è unire il know how tecnologico e innovativo per offrire un servizio di alta qualità ai suoi clienti. In un primo tempo l'accordo prevede lo sviluppo di attività comuni nella distribuzione, per favorire l'accesso da parte dei clienti ai prodotti TTM Laser e Bystronic in tutti i mercati target del mondo. TTM Laser è stata fondata nel 2001 dalle Castellini Officine Meccaniche. Nel 2016 l'azienda contava su 40 dipendenti e su un fatturato di 13 milioni di euro. Nel 2017 è entrato in operatività un nuovo stabilimento, finalizzato ad incrementare ulteriormente la competitività d'eccellenza di TTM Laser nel comparto del taglio 3D, caratterizzato da un'accelerata crescita tecnologica.

© Riproduzione Riservata.