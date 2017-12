ARTIGIANO IN FIERA/ Al via da oggi al 10 dicembre: ecco le novità di questa edizione

Domani prenderà il via l’edizione numero 22 di “Artigiano in Fiera”, che chiuderà i battenti il 10 dicembre. Alla Fiera di Rho-Milano ci saranno alcune novità

02 dicembre 2017 Bruno Zampetti

ARTIGIANO IN FIERA 2017: AL VIA OGGI FINO AL 10 DICEMBRE

Domani prenderà il via l’edizione numero 22 di “Artigiano in Fiera”, che chiuderà i battenti il 10 dicembre. Alla Fiera di Rho-Milano ci saranno oltre 3.200 stand espositivi, 150.000 prodotti. più di 100 Paesi rappresentati su una superficie di 320.000 metri quadrati, oltre a 43 ristoranti e 16 piazze del gusto. “Artigiani creatori di bellezza e di bontà. Originali per definizione” è il tema scelto per quest’anno e l’Iran sarà il Paese d’onore. L’Artigiano in Fiera, che lo scorso ha avuto 1.670.000 visitatori, sarà raggiungibile da tutta l’Italia. Oltre alle tratte di Trenord, al sistema infrastrutturale del Nord Italia e alle metropolitane milanesi, anche Italo effettuerà una fermata straordinaria presso la stazione di Milano Rho-Fiera. In fiera, inoltre, è possibile richiedere la consegna dei prodotti a casa, in modo semplice, grazie a un servizio di consegna a pagamento - AF Express - che raggiunge tutta l’Italia.

LE NOVITÀ DI QUESTA EDIZIONE

Da segnalare alcune novità, evidenziate da Adnkronos. In particolare nel padiglione 4, con “Abitare la casa” che ospiterà Artimondo Home Collection, una collezione dedicata alla casa innovativa, high tech capace di coniugare comfort, funzionalità e estetica. Inoltre, debutterà il “Bridal Show Milano”, con i migliori rappresentanti del mondo wedding e le eccellenze per gli sposi. Sempre nel padiglione 4 ci sarà Artimondo restaurant, uno spazio dedicato alle migliori ricette del made in Italy promosso con la collaborazione della Federazione italiana cuochi e con la presenza della Nazionale degli chef. L’area spettacoli garantirà vitalità e divertimento: numerose esibizioni di danza, canto e racconti animati. Quest’anno sarà dedicato risalto alla 'Green economy': laboratori di cucina green, giochi ecosostenibili, laboratori sul riciclo e tanto altro ancora.

