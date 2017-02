I NUMERI/ Myanmar, la nuova opportunità per le imprese italiane

Il Myanmar, ex-Birmania, entra con priorità nell’agenda dell’Italia che conta. Ispi e Farnesina dedicano attenzione alla politica estera verso questo Paese per un’attività commerciale riservata alle Pmi italiane che esportano. Il Governo e l’Istituto italiano più autorevole in materia di rapporti internazionali hanno aperto il mese di febbraio con un’interessantissima iniziativa per la promozione del Myanmar in termini, per ora, di apertura politica e istituzionale. I costruttivi e proficui risvolti commerciali ed economici, che interessano molto alle nostre Pmi italiane, sono rimandati ai convegni a venire.

La Farnesina ha organizzato un’interessante conferenza con relatori molto importanti quali il Ministro Alfano, il Ministro del Commercio della Repubblica dell’Unione del Myanmar, il Direttore del Directorate of Investment and Company Administration, Giorgio Aliberti quale Ambasciatore d’Italia in Myanmar e i referenti locali di Ice, Sace e Unido. A fine lavori c’è stato un efficace B2B tra imprese italiane e birmane con già la firma di alcuni accordi commerciali.

La considerevole dotazione di materie prime nazionali (gas naturale, risorse forestali e pietre preziose), l’apertura del governo e la posizione strategica che ricopre in Asia fanno del Myanmar un Paese che si appresta ad avere la strada in perfetta discesa con un occhio di riguardo però all’aumento dell’inflazione e al disavanzo nella bilancia dei pagamenti. I settori delle telecomunicazioni, idrocarburi, immobiliare, alberghiero e manifatturiero (col tessile) hanno attirato quasi sette miliardi di dollari nel 2014. Le infrastrutture sono sicuramente il lato debole del Paese. La rete nazionale risulta essere ancora molto carente con debole capacità dell’amministrazione pubblica.

La politica estera del Myanmar negli ultimi anni è stata caratterizzata da una graduale ma rapida transizione che pone l’ex-Birmania al centro di un triangolo con Cina e Stati Uniti. È uno Stato che oltre ad avere una grande estensione territoriale, confina con molteplici paesi strategici per l’economia e la politica asiatica. Infatti, confina a Nord-Ovest con il Bangladesh e l’India, a Nord-Est con la Cina, a Est con il Laos e a Sud-Est con la Tailandia, mentre a Ovest e a Sud si affaccia per circa 2.500 km sull’Oceano Indiano.

La tavola rotonda, organizzata dal ministero degli Affari Esteri e dalla Cooperazione Internazionale con il supporto dell’Ambasciata italiana a Yangon in collaborazione con il ministero dello Sviluppo Economico, Ice e Unido Itpo Italy, ha sancito il reale interesse da parte dell’Italia a dedicare attenzione politica e commerciale a questo Paese dalla mille speranze. Diversi passi importanti sono stati fatti negli ultimi anni con la creazione delle due Camere di Commercio, in Italia e in Myanmar e dell’Ambasciata. Attendiamo quindi un concreto sviluppo del Paese per dare la possibilità al governo italiano di aprire il Consolato che è visto dagli imprenditori italiani come il vero valore aggiunto commerciale da utilizzare in un Paese straniero.

L’Ispi a Milano ha dedicato quasi interamente la sua prestigiosa conferenza all’intervento all’On. Piero Fassino, oggi Presidente del Cespi - Centro studi politica internazionale -, nonché importante referente del governo birmano in Italia. Sono poi intervenuti l’Ambasciatore italiano in Myanmar e il Prof. Montessoro, che da esperto di mercati asiatici ha spiegato molto bene come la presenza militare nel governo sia rilevante, infatti i dicasteri fondamentali quali il ministero degli Interni, della Difesa e delle aree di confine sono lasciati ai militari. La lungimiranza dell’On. Piero Fassino è stata tale da richiedere a Bruxelles che fosse riconosciuto come il leader politico europeo a capo di una commissione che dedicasse tempo e lavoro al dossier del Myanmar. A fine mandato Fassino ha consigliato, per garantire quella continuità che risulta essere fondamentale nei rapporti con certi paesi, che venisse eletto il suo stretto collaboratore austriaco come suo successore.