MACCHINE UTENSILI / Lamiera 2017: consulenza, convegni, mostre

Nell’ambito di LAMIERA, la manifestazione in programma a Milano a Fieramilano Rho dal 17 al 20 maggio 2017, sarà possibile usufruire di alcuni servizi di consulenza attivati da UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, l'associazione dei costruttori italiani di macchine utensili. La consulenza di primo livello è gratuita e i servizi avranno ad oggetto: iperammortamento e tematiche legate a Industria 4.0; tematiche brevettuali; aspetti doganali, regolamentazioni tecniche e responsabilità dell’importatore, in vigore nel mercato russo e dell’Unione doganale EurAsEc; nuove procedure per l’esportazione di beni duali e non duali (Clicca qui per tutti i contatti).

Per la sua prima edizione nella capitale del design, LAMIERA proporrà anche Lamiera Living, mostra di una selezione di oggetti del vivere quotidiano prodotti (almeno in parte) con macchine e tecnologie a deformazione e accomunati dal prestigioso riconoscimento ADI Compasso d’Oro. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la delegazione lombarda di ADI, Associazione per il Disegno Industriale. All’interno dello spazio della mostra, oltre alla presentazione degli oggetti, sarà proiettato un video che illustrerà le differenti lavorazioni svolte dalle macchine a deformazione della lamiera. Per la realizzazione di questo filmato saranno utilizzati i contributi delle imprese espositrici a LAMIERA. A questo proposito si chiede di inviare materiale video e fotografico che proponga macchine e tecnologie impegnate in lavorazioni di deformazione della lamiera e delle tecnologie connesse per qualsiasi tipo di produzione. Per partecipare all’iniziativa, totalmente gratuita, è sufficiente inviare il materiale a Direzione Relazioni Esterne (external.internet@ucimu.it, 0226255.291) entro il 28 febbraio 2017 (clicca qui per tutte le informazioni).

Gli organizzatori di LAMIERA propongono inoltre, per l’intera durata della mostra, un percorso strutturato di informazione e formazione sulle tematiche tecniche legate al settore articolato nel ricco cartellone di convegni e incontri, tutti a partecipazione gratuita (Clicca qui per il programma e la scheda d'iscrizione).

