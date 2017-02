NOTIZIE UCIMU / Decreto per il Mezzogiorno, più vantaggioso il bonus per le aziende del Sud

E’ stato presentato alla Camera un emendamento al decreto per il Mezzogiorno che mira a rafforzare il credito d’imposta per le aziende del Sud. Come riferisce UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, l'associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot, automazione il governo punta ad accrescere le aliquote di agevolazione, ampliare l'area di applicazione anche alla Sardegna ed estendere i criteri di accesso. Per le grandi imprese il credito per l'acquisto di beni strumentali passa dal 10% al 25%, con maggiorazioni pari al 10% per le medie imprese e del 20% per le piccole: si arriva così al 45%. Sono inoltre innalzate le soglie dei progetti d’investimento agevolabili per le PMI: da 1,5 a 3 milioni per le piccole imprese e da 5 a 10 per le medie. L’incentivo opera per le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, e Sardegna. L'aumento rientra nei fondi stanziati nella legge di Bilancio, pari a 617 milioni di euro.

© Riproduzione Riservata.